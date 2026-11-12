Công an Hà Nội giải cứu thanh niên khỏi bẫy 'bắt cóc online'

Trước đó, Công an phường Vĩnh Hưng tiếp nhận trình báo của một người dân trú tại tỉnh Bắc Ninh về việc con trai là N.Đ. C. (sinh năm 2008) xuống khu vực phường Vĩnh Hưng chơi. Sau đó gia đình nhận được những thông tin bất thường, nghi ngờ cháu bị bắt cóc tại một nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn.

Công an phường Vĩnh Hưng ngăn chặn kịp thời vụ bắt cóc "online".

Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “bắt cóc online”, Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng đã khẩn trương chỉ đạo, phân công 3 tổ công tác rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ và địa điểm liên quan. Chỉ sau khoảng 20 phút triển khai, một tổ công tác đã xác định được vị trí của cháu C. tại một nhà trọ trên đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng và nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu về trụ sở Công an phường để bảo đảm an toàn và xác minh vụ việc.

Qua làm việc, cháu C. cho biết, sáng cùng ngày nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo cháu có liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy. Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu cháu chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”; đồng thời hướng dẫn di chuyển đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc với gia đình và tạo tình huống giả bị bắt cóc nhằm gây sức ép buộc người thân chuyển tiền.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của Công an phường Vĩnh Hưng, nam thanh niên đã được bảo đảm an toàn, gia đình chưa bị thiệt hại về tài sản. Lực lượng Công an cũng tuyên truyền, giải thích giúp cháu C. và gia đình nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo, nâng cao ý thức cảnh giác.