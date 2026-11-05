Công an Hà Nội FC tiếp tục xếp trên 3 đại diện Thái Lan tại C1 châu Á

Tại lượt trận thứ 4 vòng bảng C1 châu Á 2026/27 vừa kết thúc, đại diện duy nhất của Việt Nam là CLB Công an Hà Nội tích lũy thêm 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Kyoto Sanga (Nhật Bản).

Kết quả hòa 0-0 có phần gây nuối tiếc cho người hâm mộ khi thầy trò HLV Polking tỏ ra lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội hơn song chưa có duyên ở khâu dứt điểm cuối cùng, trước đại diện đến từ Nhật Bản có giá trị đội hình gần gấp ba lần đội chủ sân Hàng Đẫy.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) tiếp tục xếp trên các đại diện Thái Lan sau 4/8 lượt trận vòng bảng C1 châu Á 2026/27

Dù vậy, với tổng cộng 4 điểm hiện có, CLB Công an Hà Nội duy trì vị trí 11/16 bảng xếp hạng khu vực phía Đông, sau 4/8 lượt trận vòng bảng, đồng thời tiếp tục xếp trên ba đại diện Thái Lan.

Cụ thể tại lượt trận vừa qua, Buriram Utd hòa Kashima Antlers 0-0, giành tổng cộng 3 điểm/4 trận, tạm xếp hạng 12/16.

Ratchaburi để thua Vissel Kobe 2-3, giữ nguyên thành tích 1 điểm, tạm xếp 14/16. Trong khi Port FC có trận thắng đầu tiên tại giải, 7-4 trước Beijing Guoan, qua đó vươn lên vị trí 13/16 với 3 điểm/4 trận.

Tại vòng bảng, 16 đội khu vực phía Đông và 16 đội khu vực phía Tây bắt thăm đá 8 lượt trận, tính điểm chọn 8 đội có thứ hạng cao giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Dù phải đụng tới 5 đại diện Nhật Bản trong 8 trận vòng bảng song CLB Công an Hà Nội vẫn đặt quyết tâm lọt tốp 8 vòng bảng.

Trước đó, với trận thắng Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) 3-2 tại lượt trận thứ ba, thầy trò HLV Polking đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi là đội đầu tiên giành chiến thắng trước 1 đại diện Trung Quốc và đội đầu tiên chiến thắng tại C1 châu Á kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức vào năm 2024.

Tại AFC Champions League Two - Cúp C2 châu Á 2026/27, đại diện duy nhất của Việt Nam là Thể Công Viettel tiếp tục để thua Seoul FC 0-3, qua đó xếp chót bảng E khu vực phía Đông với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận. Trong bối cảnh bảng đấu chỉ còn 2 lượt trận, Thể Công Viettel xem như đã bị loại.