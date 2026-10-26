Công an Hà Nội FC quyết tâm giành điểm trước đại diện chủ nhà Trung Quốc

Ngày 26-10, HLV trưởng Alexandre Polking và tiền vệ Damià Sabater Tous đại diện cho CLB Công an Hà Nội dự họp báo trước trận đấu với chủ nhà Shanghai Port FC (17h ngày 27-10).

Đối mặt với thử thách trên sân khách, HLV Polking tỏ ra tự tin về sự chuẩn bị cũng như tinh thần của các học trò. Theo nhà cầm quân người Brazil, CLB Công an Hà Nội đã chủ động có mặt từ sớm để thích nghi với điều kiện thi đấu và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

"Toàn đội đã có buổi tập rất chất lượng vào ngày hôm qua (25-10) và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng. AFC Champions League Elite là đấu trường hoàn toàn mới mẻ, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng hành trình này. CLB Công an Hà Nội đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng: thi đấu một trận thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu", ông Polking nói.

HLV trưởng Polking và tiền vệ Sabater tại họp báo trước trận (Ảnh: CAHN FC)

Cùng chung quyết tâm, tiền vệ Damià Sabater Tous chia sẻ: "Như HLV đã nói, chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tại giải đấu này. Dù biết đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi đã làm rất tốt ở hai trận vừa qua. Giờ là lúc toàn đội sẵn sàng bước vào sân để nỗ lực giành kết quả tốt nhất trước Shanghai Port".

Ở 2 lượt trận đầu trước các đại diện Nhật Bản, thầy trò HLV Polking dù chưa thể giành điểm song đã có thời điểm chơi ngang cơ đối thủ và để lại một số dấu ấn, đặc biệt là trong cuộc đối đầu Kashima Antlers.

Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng trước một Shanghai Port không quá chênh lệch đẳng cấp, Quang Hải cùng đồng đội sẽ có được những điểm số đầu tiên.