19h15 ngày 24-11, Công an Hà Nội FC sẽ tiếp Vissel Kobe (Nhật Bản) trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27.

Qua 4 lượt trận, Công an Hà Nội với 4 điểm đang tạm xếp 11/16 khu vực phía Đông trong khi Vissel Kobe dẫn đầu bảng với thành tích tuyệt đối: 12 điểm/4 trận.

HLV Polking và thủ môn Nguyễn Filip tại họp báo trưa 23-11

Dù chạm trán đối thủ mạnh, thầy trò HLV Polking vẫn thể hiện sự tự tin và quyết tâm có điểm trên sân nhà.

"Chúng tôi sẽ đưa ra một đội hình mạnh, đủ chất lượng và động lực cho trận đấu lớn này. Ở hai trận sân nhà trước đó gặp Kashima Antlers và Kyoto Sanga, toàn đội đã cống hiến hết mình cùng sự tiếp sức của người hâm mộ. Tôi tin ngày mai các cổ động viên sẽ tiếp tục có mặt tại Hàng Đẫy, và chúng tôi muốn lặp lại màn trình diễn ấy với một kết quả tốt hơn", HLV Polking bày tỏ tại họp báo trước trận.

Cùng dự họp báo, thủ môn Nguyễn Filip quyết tâm: "Được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy cùng sự tiếp sức của người hâm mộ luôn là lợi thế lớn. Vissel Kobe có cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí nên chúng tôi tập trung nghiên cứu cách vận hành lối chơi của cả tập thể họ, hy vọng sẽ tái hiện màn trình diễn tốt như trận gặp Kashima Antlers nhưng với kết quả tích cực hơn".

Về phần mình, HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe dành nhiều lời khen cho đội chủ nhà, đặc biệt là chất lượng nhân sự và khả năng chuyển đổi trạng thái.

"Công an Hà Nội là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi biết họ có nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam, bên cạnh những ngoại binh giỏi. Họ cũng rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Đây chắc chắn là trận đấu đáng chờ đợi", ông Skibbe nhận định.

Đội trưởng Tetsushi Yamakawa của Vissel Kobe đánh giá: "Không có trận sân khách nào dễ dàng và chúng tôi phải duy trì sự tập trung cao nhất. Công an Hà Nội có nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi không thể chỉ ra một cầu thủ cụ thể nào của Công an Hà Nội cần quan tâm, bởi tất cả đều nguy hiểm. Vissel Kobe phải tổ chức phòng ngự tốt, cố gắng không để thủng lưới", Yamakawa nói.