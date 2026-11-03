Công an Hà Nội duy trì nhịp độ công tác cao

Tiếp tục chương trình làm việc tại Công an TP Hà Nội, sáng 3/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Công an TP Hà Nội về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an 10 tháng đầu năm 2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Về phía Công an TP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an thành phố... Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.

10 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu, vừa tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, vừa dần khẳng định vai trò chủ thể tham mưu kiến tạo, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Nổi bật, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ 29. Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Đảng; đã triển khai 10/10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; ban hành các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công an thành phố, thành lập các Ban Chỉ đạo của Công an thành phố để thực hiện Nghị quyết chiến lược.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác tham mưu từng bước chuyển sang tham gia giải quyết các vấn đề chiến lược, liên ngành và tích hợp yêu cầu an ninh, an toàn vào quản trị, phát triển thành phố. Công an thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án xây dựng đô thị Hà Nội thông minh. Hướng dẫn 126/126 xã, phường kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 theo mô hình tổ chức mới và giao Công an cấp xã là Cơ quan Thường trực. Tổ chức Lễ ra mắt 3 sản phẩm chuyển đổi số đột phá bao gồm: Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police); giải pháp UAV giám sát an ninh trật tự bước sang giai đoạn 2; dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây và chủ động tham mưu giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Công an thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 2.800 lượt kỳ cuộc, sự kiện chính trị - đối ngoại diễn ra trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm, qua đó tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025 (giảm 1.342 vụ). Đấu tranh hiệu quả với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, các đối tượng hoạt động theo kiểu “giang hồ mạng”. Các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt kết quả tích cực, đều vượt chỉ tiêu Bộ giao.

Phong trào thi đua “Ba Nhất” được lan tỏa, thực hiện sâu rộng, thực chất, gắn chặt với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đơn vị, từng lĩnh vực, hệ lực lượng. Đã xây dựng và triển khai 13 mô hình cấp Công an thành phố và hơn 1.000 mô hình cấp cơ sở, trong đó nhiều mô hình đã tạo được sự lan tỏa, chứng minh hiệu quả rõ rệt và có khả năng nhân rộng...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận lực lượng Công an Thủ đô đã duy trì nhịp độ công tác cao, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường an ninh, an toàn, kỷ cương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô. “Những kết quả đó góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội là điểm đến bình yên, ổn định, hấp dẫn đối với bạn bè và nhà đầu tư quốc tế”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đáng ghi nhận, lực lượng Công an thành phố từng bước chuyển mạnh tư duy từ bảo đảm an ninh, trật tự thuần túy sang chủ động bảo vệ an ninh, đồng hành và kiến tạo điều kiện cho phát triển. Công an TP Hà Nội đã duy trì nhịp độ công tác cao, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững môi trường an ninh, an toàn, kỷ cương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, Thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, cống hiến và cả những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới của Hà Nội. Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, tạo chuyển biến cụ thể, dấu ấn rõ nét. Chủ động bảo vệ môi trường phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 TP Hà Nội; tập trung tham mưu xây dựng, triển khai “Đề án đô thị Hà Nội thông minh"…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận những bước chuyển mạnh mẽ của Công an thành phố.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội đã bám sát, triển khai hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và của Công an TP Hà Nội với nhiều cách làm mới, rất sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Điểm sáng nổi bật đó là tính thực chất, thiết thực trong triển khai từng mặt công tác, gắn với yêu cầu về kết quả cụ thể đo đếm được; tinh thần nêu gương, vai trò dẫn dắt của người đứng đầu, sự quyết tâm, quyết liệt, hết lòng, hết sức vì thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ.

Tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung đã tạo nguồn sức mạnh to lớn để toàn lực lượng Công an thành phố hoàn thành xuất sắc phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó.

Bên cạnh thành tích, kết quả đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm, rà soát, triển khai các mặt công tác thời gian tới.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an TP Hà Nội cần tập trung về đích, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục duy trì vai trò, vị thế Công an địa phương gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Đặc biệt, định hướng cho chặng đường sắp tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang kỳ vọng Công an TP Hà Nội sẽ là lá cờ đầu hiện thực hóa Nghị quyết 22 và Nghị quyết 18 về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận sự chủ động của Công an TP Hà Nội khi đã bắt tay ngay vào quán triệt 2 nghị quyết này. Đồng chí lưu ý, đây là những định hướng mang tư duy quản lý rất mới, đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng các kế hoạch có chiều sâu.

"​Đây đều là những vấn đề mới, rất khó, đòi hỏi sự tập trung thống nhất của Thành ủy, sự vào cuộc hiệu quả của hệ thống chính trị toàn dân và toàn lực lượng Công an Thủ đô. Phải nâng tầm công tác để thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu của Công an Thủ đô? Từng vị trí đơn vị, từng cấp phải triển khai các mục tiêu về xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại: giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn; xây dựng xã không ma túy; xây dựng nền an ninh nhân dân đa tầng, hiện đại, liên hoàn; xây dựng mỗi người dân là một mắt xích an ninh cũng rất thách thức để thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu của Công an Thủ đô với tinh thần: Cả nước nhìn vào Thủ đô ta, thế giới trông vào Thủ đô ta và Bác Hồ kính yêu cũng từng căn dặn"- Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội cần thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, Công an Thủ đô cần thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, làm tốt công tác tham mưu, điều phối, góp phần dẫn dắt đưa kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Thủ đô trở thành điểm sáng của cả nước với kết quả cụ thể. Cần nghiên cứu kỹ tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, lĩnh vực, tích cực tranh thủ ý kiến chuyên gia, đánh giá thực tiễn để tham mưu xác định sản phẩm phù hợp; mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào tăng trưởng; tiếp tục thúc đẩy các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, đôn đốc hoàn thành các cơ sở dữ liệu, giảm thiểu thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt nhất.

Đồng thời, tập trung tham mưu xây dựng lực lượng Công an thành phố hiện đại trước năm 2030, xây dựng Công an cơ sở hiện đại cũng ngay trong năm 2027.

Với truyền thống anh hùng vẻ vang, với những thành tích, kết quả nổi bật từ đầu năm 2026 đến nay, với ý chí quyết tâm chính trị cao, đồng chí tin tưởng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Công an thành phố sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng vào các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả...Đẩy mạnh phong trào thi đua "Ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất). Đồng thời, quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn "Ba tốt" đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong kỷ nguyên mới: "An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển Thủ đô, đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất"...