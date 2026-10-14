Công an Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, Công an thành phố Hà Nội được vinh danh với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và phần mềm trưng cầu giám định số.

Theo đó, hệ thống Chatbot AI Kỹ thuật hình sự của Công an thành phố Hà Nội là “trợ lý nghiệp vụ kỹ thuật hình sự số”, kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với kiến trúc mới, cơ sở dữ liệu vector và thư viện tri thức số nội bộ. Nói gọn, các công nghệ giúp mô hình tìm câu trả lời trong kho tài liệu của chính đơn vị thay vì trả lời chung chung, tinh chỉnh mô hình cho sát với chuyên môn mà không tốn quá nhiều tài nguyên tính toán.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận giải.

Cán bộ chỉ cần hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ngay tại hiện trường, qua máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại được cấp quyền, họ có thể nhận hướng dẫn theo từng tình huống cụ thể, từ quy trình khám nghiệm, cách phát hiện và thu thập dấu vết, niêm phong vật chứng, cho tới tra căn cứ pháp lý hay rà lại checklist nghiệp vụ.

Hệ thống đã được đưa vào áp dụng tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, phục vụ 245 cán bộ, chiến sĩ tại trung tâm và 8 tổ địa bàn. Thời gian tra cứu nghiệp vụ, tổng hợp tài liệu và xử lý biểu mẫu giảm trên 75% so với cách làm truyền thống. Nghiệp vụ được chuẩn hóa, sai sót giảm, cán bộ mới vào nghề có thêm một người “kèm cặp” luôn sẵn sàng.

Trong khi đó, phần mềm trưng cầu giám định số hỗ trợ mô tả đối tượng gửi giám định và đặt yêu cầu giám định tư pháp số hóa, chuẩn hóa toàn bộ phần mô tả đối tượng, mẫu so sánh và nội dung yêu cầu giám định trên 11 lĩnh vực chuyên sâu như dấu vết, súng đạn, sinh hóa ma túy, pháp y.

Công an thành phố Hà Nội tiên phong trong áp dụng chuyển đổi số

Phần mềm tích hợp sẵn biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ, ví dụ minh họa, cho phép lưu trữ, tra cứu và tái sử dụng bản thảo. Điểm đáng chú ý là nó chạy hoàn toàn ngoại tuyến trên máy tính Windows, không kết nối Internet, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin nghiệp vụ của ngành.

Từ ngày 5-12-2024, phần mềm được triển khai tại các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và đã hỗ trợ điều tra viên trong nhiều vụ án, vụ việc. Thời gian soạn thảo văn bản giảm 50 - 80%. Con số đáng giá hơn cả là tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung giảm hơn 90%. Với một quy trình tố tụng, mỗi lần hồ sơ phải làm lại là thêm một nhịp chậm của cả vụ án.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, đơn vị đã nghiên cứu và đưa vào vận hành nhiều sản phẩm cụ thể như ứng dụng Hanoi Police Smart, tính năng tư vấn điện an toàn trên nền tảng công dân số iHanoi, hệ thống Chatbot tổng đài tự động 113, 114 tương tác trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Trung tâm chỉ huy quản lý camera AI đang giúp giảm đáng kể ùn tắc, tự động phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, góp phần định hình lại trật tự an toàn giao thông đô thị.