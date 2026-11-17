Ngày 17/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội” năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đặt ra những yêu cầu mới về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi.

Hội thi diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11/2026 là hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa việc triển khai quy tắc ứng xử của CBCS Công an TP Hà Nội. Đồng thời, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 1333/QĐ-CAHN-PX03 ngày 3/3/2026 của Giám đốc Công an TP Hà Nội về ban hành Quy tắc ứng xử và Kế hoạch số 284/KH-CAHN-PX03 ngày 2/6/2026 về triển khai thực hiện quy tắc, hội thi còn là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Công an TP Hà Nội ra mắt sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với thư viện video tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Đối với lực lượng CAND, văn hóa không phải là những chuẩn mực mang tính hình thức mà được thể hiện trực tiếp qua bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Đặc biệt, trong một Thủ đô ngàn năm văn hiến, mỗi CBCS Công an Thủ đô không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, mà còn phải góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho 21 đội thi.

Ban Tổ chức tặng hoa Ban Giám khảo hội thi.

Điểm mới của hội thi năm nay là lựa chọn sân khấu hóa làm phương thức tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận các quy định qua văn bản, 21 đội tuyển sẽ đưa những tình huống thực tiễn trong công tác và đời sống lên sân khấu, từ đó cùng nhận diện vấn đề, tìm kiếm cách ứng xử phù hợp, đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong từng hành động.

Các đại biểu dự hội thi.

Mỗi đội tuyển tham gia 3 phần thi với tổng thang điểm 100, gồm: “Dấu ấn Công an Thủ đô” – giới thiệu về đội tuyển và những nét đặc trưng của từng cụm thi đua; “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” – kiểm tra kiến thức về Quy tắc ứng xử; “Ứng xử đẹp, vì nhân dân phục vụ” – sân khấu hóa và xử lý các tình huống thực tế.

Cũng tại lễ khai mạc, Công an TP Hà Nội đã tổ chức ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa ứng xử, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận tiện tra cứu, học tập, tiếp cận các chuẩn mực thông qua những tình huống trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Thư viện video sẽ tiếp tục được bổ sung, phát triển từ chính những câu chuyện, tình huống thực tiễn, trở thành nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trong toàn lực lượng.

Một số hình ảnh tại hội thi.

Song hành với hội thi tập trung, ban tổ chức còn triển khai cuộc thi video ngắn trực tuyến “Quy tắc ứng xử – Từ nhận thức đến hành động”, với sự tham gia của 21 đội tuyển. Các video có thời lượng từ 60 đến 120 giây, truyền tải những tình huống và thông điệp ứng xử thiết thực, góp phần mở rộng không gian tuyên truyền trên nền tảng số, đưa nội dung giáo dục đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu dự hội thi.

Hội thi không chỉ là dịp để 21 đội tuyển giao lưu, thể hiện kiến thức, kỹ năng và sức sáng tạo, mà còn là cơ hội để mỗi CBCS tự soi, tự sửa, nhìn nhận lại cách ứng xử của bản thân trong công việc và cuộc sống.