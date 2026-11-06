Công an Hà Nội điều tra vụ mua khâu nhục Lạng Sơn nhận về cục xương, bì lợn

Sáng 6/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết đơn vị xác minh phản ánh “khâu nhục Lạng Sơn chỉ có khúc xương, bì lợn”.

Ông Hùng cho biết, sau khi nhận thông tin người dân mua hàng phản ánh về việc “mua khâu nhục nhận được xương, bì lợn”, Chi cục đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 16 khu vực Long Biên vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Ông Dương Mạnh Hùng trả lời báo chí.

Theo ông Hùng, vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an phường Long Biên xác nhận, đơn vị đang thụ lý, điều tra, khi có thông tin kết quả xử lý sẽ cung cấp cho báo chí.

Trước đó, trên mạng xã hội, tài khoản Nguyễn Hạc đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc mua sản phẩm Bát Khâu Nhục Lạng Sơn đóng hộp nhưng sau khi nhận hàng, người mua không thể liên hệ với người bán.

Hình ảnh người dân phản ánh mua hộp khâu nhục Lạng Sơn nhưng mở ra chỉ có xương chân giò, móng giò và bì lợn.

Cùng với đó, nhiều người tiêu dùng phản ánh việc đặt mua khâu nhục Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn qua mạng xã hội nhưng khi mở hộp, sản phẩm bên trong chủ yếu là xương chân giò, móng giò và bì lợn, không như kỳ vọng về món đặc sản được quảng bá.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở cung cấp sản phẩm có xưởng sản xuất tại Hà Nội, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ và việc sử dụng tên gọi gắn với địa danh Thất Khê, Lạng Sơn để kinh doanh.