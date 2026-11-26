Chiều 26/11, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định điều động Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng phòng Công tác chính trị, đến nhận công tác và giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng thời bổ nhiệm Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, giữ chức Trưởng phòng Công tác chính trị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định cho 2 tân Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ và Công tác chính trị

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh vai trò của công tác tổ chức cán bộ và công tác chính trị trong quá trình xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đơn vị giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc điều động, bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.