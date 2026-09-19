Công an Hà Nội đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt app 114
Trên địa bàn phường Yên Hòa, nơi tập trung mật độ dân cư cao, nhiều nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ và nhà trọ phức hợp, công tác đảm bảo an toàn PCCC luôn được đặt lên hàng đầu. Theo kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội trong chiến dịch lần này là việc "bình dân hóa" công nghệ số, đưa ứng dụng Báo cháy 114 đến tận tay, vào tận máy của từng người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-ha-noi-day-manh-huong-dan-cai-dat-app-114-418438.htm