Công an Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía thành phố Hà Nội có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố; các sở, ngành, đơn vị chức năng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường. Cùng dự Hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP; đại diện Chỉ huy các phòng chức năng; Ban chỉ huy Công an xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Đánh giá thực chất khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Tại Hội nghị, sau khi nghe Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa CATP báo cáo đánh giá tổng thể tình hình ANTT, tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố; dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, hội nghị đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục …; đồng thời chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả để các đơn vị nghiên cứu, vận dụng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP điều hành phần thảo luận.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa CATP trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị.

Bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, đồng bộ trong tổ chức thực hiện

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa đánh giá cao những kết quả, phương pháp và cách làm của Công an thành phố Hà Nội; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ những yếu tố liên quan trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với đó, cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong xử lý các vụ việc phức tạp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng của Thành phố trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân trong quá trình triển khai dự án

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP khẳng định, công tác bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Dẫn lại quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Cái gì tốt nhất cho dân, làm được thì làm cho dân”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội quán triệt nghiêm túc và nghiên cứu, vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật, đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích chính đáng.

Đồng thời, đồng chí Giám đốc CATP cũng cảm ơn sự chia sẻ và ủng hộ của Nhân dân trong quá trình GPMB, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố. Sự đồng thuận, phối hợp của Nhân dân là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP phát biểu kết luận Hội nghị.

Trên tinh thần đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng quy định.

Đối với lực lượng Công an, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, làm tốt công tác bảo đảm ANTT trong quá trình triển khai các dự án; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật, không để ảnh hưởng đến ANTT và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.