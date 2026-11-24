Hiện trường vụ nổ khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP xác định nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí.

Theo thông tin cập nhật đến 16h ngày 24.11, vụ nổ đã khiến 6 người tử vong. Theo báo cáo trước đó của Sở Y tế Hà Nội, 10 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện.

Trước đó, khoảng 8h05 ngày 24.11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ nổ tại khu vực số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã huy động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Sức ép từ vụ nổ khiến công trình một tầng bị sập đổ, nhiều nhà dân xung quanh bị hư hỏng. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn

*Sau vụ nổ làm 6 người tử vong, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di đến nơi an toàn sau vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) làm 6 người tử vong, 11 người bị thương.

126 hộ dân phải tạm di dời đến Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương hỗ trợ thuê xe tải, giúp các gia đình vận chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm.

Cùng với việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng dân phòng, tổ dân phố trực tiếp đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu; đồng thời hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong suốt quá trình di dời.