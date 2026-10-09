Công an Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Toàn cảnh Lễ công bố.

Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Đức Long; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Ban Chỉ huy các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Kiện toàn tổ chức, bố trí đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 6 đồng chí.

Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đỗ Thế Thắng.

Điều động các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh điều tra; Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Giám đốc CATP trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Bổ nhiệm các đồng chí: Trung tá Phạm Thành Công, Đội trưởng Đội điều tra - Văn phòng cơ quan CSĐT giữ chức Phó Chánh văn phòng cơ quan CSĐT; Thượng tá Hoàng Thu Hương, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng - Phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Trung tá Trần Công Đoàn, Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội- An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt, sâu sát, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng đồng chí tân Trưởng phòng và 05 đồng chí tân Phó Trưởng phòng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP tin tưởng, giao đảm nhiệm vị trí công tác mới. Đồng thời khẳng định những cán bộ được lựa chọn từ năng lực, kinh nghiệm và thực tiễn công tác, rèn luyện lâu năm, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và được đánh giá là những nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng lưu ý, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhiệm vụ của lực lượng Công an ngày càng nặng nề, toàn diện và trực tiếp hơn. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chủ động nhận diện và phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; phát huy trí tuệ tập thể nhưng phải đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ; lấy hiệu quả công tác và sự bình yên, an toàn, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tin tưởng rằng, với kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng phát huy vai trò trên cương vị mới, cùng tập thể đơn vị xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn, bình yên.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí được giao nhiệm vụ trên cương vị mới, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP khi giao trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Thượng tá Đỗ Thế Thắng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, chủ động nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, quyết tâm cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, kỷ luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.