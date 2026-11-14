Công an Hà Nội chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Ngày 13/11/2026, Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Bệnh viện Công an Thành phố, Phòng Thanh tra, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu tổ chức khám sức khỏe đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ nhập ngũ năm 2025 có nguyện vọng xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp năm 2027. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng xây dựng lực lượng. Việc lựa chọn những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, sức khỏe bảo đảm và tinh thần trách nhiệm cao là yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ quy trình tuyển chọn.

Thực hiện kế hoạch của CATP về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và khám sức khỏe xét chuyển chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2027, công tác chuẩn bị được các đơn vị triển khai chu đáo, chặt chẽ.

Toàn cảnh buổi khám sức khỏe

Tại buổi khám, Hội đồng khám sức khỏe bố trí khoa học các khu vực kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế, bảo đảm quy trình khám diễn ra nghiêm túc, khách quan và đúng chuyên môn. Các y, bác sĩ Bệnh viện Công an Thành phố tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung: nội khoa, ngoại khoa, thể lực, chiều cao, cân nặng, huyết áp, tim mạch, răng - hàm - mặt, mắt, tai - mũi - họng, da liễu cùng các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán hình ảnh.

Thăm khám chuyên môn

Các nội dung khám được thực hiện theo Thông tư số 131 ngày 26/12/2025 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND, làm cơ sở đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của từng chiến sĩ, bảo đảm việc xét chuyển chuyên nghiệp đúng tiêu chuẩn.

Các đơn vị trong CATP tuyên truyền, vận động công dân tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND

Song song với công tác khám sức khỏe, Công an các xã, phường trên địa bàn Thành phố chủ động rà soát nguồn tuyển, đẩy mạnh tuyên truyền với phương châm “Tuyên truyền đi trước một bước”. Các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và những nội dung liên quan được phổ biến sâu rộng đến thanh niên và gia đình, giúp công dân nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Đến nay, CATP đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế Hà Nội và UBND Thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác khám sức khỏe tuyển chọn nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia CAND. Đáng chú ý, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Công an Thành phố được bố trí tham gia 12 Hội đồng khám sức khỏe của Sở Y tế Hà Nội, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác khám tuyển trên địa bàn.

Ảnh lưu niệm Hội đồng khám sức khỏe số 12 - Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, CATP Hà Nội quyết tâm tổ chức công tác tuyển chọn, khám sức khỏe và xét chuyển chuyên nghiệp năm 2027 công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định. Qua đó, lựa chọn được những công dân ưu tú, đủ tiêu chuẩn bổ sung cho lực lượng CAND; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, bản lĩnh, ý chí và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.