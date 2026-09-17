Công an Hà Nội chủ động ứng phó mưa lớn, bảo vệ người dân và tài sản

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, mực nước sông Bùi trên địa bàn dâng cao vượt báo động 3, Công an xã Trần Phú đã chủ động tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực xung yếu, ven sông, vùng trũng thấp, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, Công an xã Trần Phú đã duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống do mưa lũ gây ra.

Công an xã Trần Phú tuần tra, kiểm soát tại các khu vực xung yếu do ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn.

Các tổ công tác được phân công thường xuyên tuần tra, nắm tình hình tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở và các vị trí xung yếu ven sông. Lực lượng Công an xã đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân hạn chế đi lại tại những khu vực nguy hiểm, chủ động bảo vệ người và tài sản, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lực lượng Công an xã tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để hoạt động.

Tại xã Hưng Đạo, Công an xã đã phối hợp cắm biển cảnh báo, lập chốt, phân luồng giao thông tại khu vực cầu 72 khi mực nước sông Đáy dâng cao, dòng chảy mạnh; đồng thời trực 24/24h, tăng cường tuần tra tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở và kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố.

CBCS Công an xã Hòa Phú phối hợp với các lực lượng cùng nhân dân chống ngập lụt.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế, mực nước khu vực cầu 72 dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện, ngày 16/9, UBND xã Hưng Đạo đã ban hành Thông báo số 991/TB-UBND về việc tạm dừng lưu thông các phương tiện qua cầu 72 từ 11h cùng ngày.

Công an xã Hưng Đạo phân luồng giao thông tại khu vực cầu 72

Thực hiện chỉ đạo, Công an xã Hưng Đạo phối hợp cắm biển cảnh báo, lập chốt, phân luồng giao thông từ xa, kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Lực lượng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ được phân công trực 24/24 giờ tại khu vực cầu 72.

Hiện trường sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Công an xã đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Sáng 15/9, ngay sau khi nhận tin báo về vụ sạt lở đất tại thôn Tân Hòa 2, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, phối hợp đánh giá nguy cơ, hướng dẫn người dân di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo UBND xã tổ chức khắc phục hậu quả.

Tại xã Tam Hưng, Công an xã phối hợp các lực lượng và nhân dân gia cố các vị trí xung yếu, vận chuyển vật tư, hạn chế nước tràn vào khu dân cư, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công an xã phối hợp các lực lượng tham gia hỗ trợ vận chuyển vật tư, gia cố phòng, chống úng ngập.

Theo đó, sáng 17/9, Công an xã Tam Hưng chủ động bố trí lực lượng thường trực tại các khu vực thấp trũng, tuyến đường và khu dân cư có nguy cơ ngập úng. Tại hiện trường, Công an xã phối hợp cán bộ địa phương và nhân dân vận chuyển vật tư, gia cố các vị trí cần thiết, hạn chế nước tràn vào khu dân cư. Lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực, tuần tra, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong đêm 16/9 và sáng 17/9, tại các thôn Lễ Khê, Hòa Phúc, Lưu Hoàng, Hạ Dục, Hồng Phong thuộc xã Hoà Phú nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng hơn 200 hộ. Công an xã Hòa Phú đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng hỗ trợ nhân dân kê kích, di chuyển đồ đạc, tài sản; chuẩn bị bao cát ngăn nước tràn vào nhà; huy động xuồng inox hỗ trợ người dân di chuyển và máy xúc xử lý các điểm sạt lở.

Hình ảnh xúc động của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô giúp dân.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, Công an các xã tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, chủ động nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng phối hợp triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Ngay sau khi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội phát lệnh báo động lũ vượt mức báo động III trên sông Tích, Công an phường Sơn Tây đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp. Sáng 17/9, nước sông Tích tràn vào nhà nhiều hộ dân tại các tổ dân phố Ngô Quyền và Quang Trung, ngập sâu từ 7 - 10cm và tiếp tục dâng cao. Lực lượng Công an phường đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở di dời khẩn cấp 2 hộ dân đến Nhà văn hóa và 6 hộ đến nhà người thân an toàn; đồng thời bố trí rào chắn cảnh báo, duy trì ứng trực 24/24h.

CBCS Công an phường Sơn Tây giúp người dân chuyển tài sản.

Công an xã Dân Hòa giúp người dân di chuyển tài sản trong vùng ngập úng.

Cùng thời điểm, trước nguy cơ mực nước sông Đáy dâng cao, Công an xã Dân Hòa đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ xuống khu vực ven đê thuộc thôn Trường Xuân và Xuyên Dương để hỗ trợ sơ tán khẩn cấp người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Tại các địa bàn vùng ven như Mỹ Đức, Phú Nghĩa và Hồng Sơn, lực lượng Công an xã cũng phối hợp với chính quyền và nhân dân dầm mưa đắp hàng ngàn bao đất gia cố tuyến đê Thanh Hà, đê sông Mỹ Hà; đồng thời lội ruộng hỗ trợ bà con khẩn trương gặt và vận chuyển lúa chạy lũ.

Lực lượng Công an xã Hồng Sơn cùng nhân dân phòng chống ngập, úng.

Công an phường Yên Nghĩa phân luồng giao thông cho các phương tiện tránh điểm ngập úng.

Tại phường Yên Nghĩa, thực hiện chỉ đạo ứng phó ngập úng và báo động lũ cấp I trên sông Đáy, Công an phường đã bám sát địa bàn, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 6 đang thi công mở rộng. Tại các điểm ngập sâu như khu vực Do Lộ, KĐT Đô Nghĩa, Công an phường đã cắm chốt phân luồng, đồng thời phối hợp với Đội CSGT số 10 và Công an các phường lân cận phân luồng từ xa qua đường Thanh Lãm nhằm giảm tải ùn tắc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Mỗ kịp thời hỗ trợ nhân dân di chuyển an toàn qua khu vực ngập úng.

CBCS Công an phường Tây Tựu phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT, không để các phương tiện và người dân đi vào vùng ngập sâu

Tại phường Tây Tựu và Tây Mỗ, mưa lớn kéo dài khiến nhiều ngõ phố ngập sâu. Ngay từ sáng sớm ngày 17/9/2026, lực lượng Công an đã cắm chốt hướng dẫn giao thông, đẩy hàng chục ô tô, xe máy chết máy và cõng người già, học sinh qua vùng nước xiết. Phường Tây Mỗ cũng chủ động vận hành 6 tổ máy bơm tại trạm Cầu Ngà 1 và Cầu Ngà 2 từ 4h để hạ thấp mực nước ngập.

Công an xã Phù Cát cùng nhân dân gia cố đê.

Công an xã Quảng Bị giúp dân chuyển tài sản khỏi nơi ngập úng

Tại xã Quảng Bị, từ chiều 16/9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 7,20m (vượt báo động 3 là 0,20m). Trước tình hình trên, Công an xã duy trì nghiêm chế độ ứng trực, kiểm soát chặt chẽ khu vực thấp trũng. Tương tự, tại xã Phú Cát, nước sông Tích dâng cao gây ngập và sạt lở cục bộ, lực lượng Công an đã cắm biển cảnh báo, chốt chặn không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Sự chủ động, khẩn trương và tinh thần không ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô giữa tâm bão lũ chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, luôn có mặt tại những nơi gian khó nhất để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.