Ngay từ chiều cùng ngày, tại các tuyến đường xung quanh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, lực lượng Công an gồm CSGT, CSCĐ và Công an phường đã được triển khai có mặt ở các vị trí được phân công làm nhiệm vụ.

Công an các đơn vị triển khai phương án.

Ghi nhận tại khu vực đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và các tuyến đường tiếp giáp sân vận động, lực lượng CSGT duy trì quân số tại những nút giao trọng điểm. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các hướng, hạn chế tình trạng các dòng xe tập trung cùng thời điểm, gây xung đột giao thông.

Cùng với lực lượng CSGT, Công an các phường trên địa bàn đã bố trí cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực công cộng và xung quanh sân vận động. Các tổ công tác tập trung nắm tình hình, hướng dẫn người dân, kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng CSCĐ được triển khai tại các vị trí theo phương án, phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn khu vực tổ chức chương trình, duy trì tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Với sự phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ và duy trì thông tin liên lạc thông suốt, các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực được giao, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công an phường Từ Liêm triển khai phương án tại tuyến Lê Quang Đạo.

Đặc thù của các chương trình nghệ thuật quy mô lớn là lượng người và phương tiện thường tập trung đông vào khoảng thời gian trước giờ khai mạc và khi chương trình kết thúc. Vì vậy, phương án điều tiết không chỉ tập trung tại khu vực sân vận động mà còn được triển khai trên các tuyến đường dẫn về Mỹ Đình. Lực lượng CSGT chủ động nắm tình hình, phối hợp với Công an cơ sở để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để phương tiện dồn ứ kéo dài tại các nút giao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố kiểm tra công tác bảo đảm ANTT, TTATGT tại Sân vận động Mỹ Đình.

Trao đổi phóng viên Báo Công an nhân dân, Thượng tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, đơn vị đã quán triệt nhiệm vụ đến từng tổ công tác, bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các vị trí trọng điểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an phường và các lực lượng chức năng để bảo đảm giao thông phục vụ chương trình.

“Chúng tôi xác định đây là sự kiện có quy mô lớn, dự kiến thu hút đông đảo đại biểu và người dân tham dự, do đó yêu cầu đặt ra là phải chủ động từ sớm, phân công rõ người, rõ việc, rõ vị trí. Đơn vị tập trung điều tiết giao thông tại các nút giao, tuyến đường trọng điểm, đồng thời phối hợp với Công an phường hướng dẫn phương tiện, bảo đảm việc đi lại của người dân và hoạt động của các đoàn đại biểu được thuận lợi, an toàn”, Thượng tá Phạm Văn Chiến chia sẻ.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trên tuyến Lê Quang Đạo.

Đáng chú ý, phương án bảo đảm giao thông được tính toán cho cả thời điểm trước, trong và sau chương trình.

Theo đó, khi chương trình kết thúc, lượng người và phương tiện cùng lúc rời khỏi sân vận động có thể tạo áp lực lớn lên các tuyến đường xung quanh. Vì vậy, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại các nút giao, phối hợp với Công an phường hướng dẫn phương tiện di chuyển theo từng hướng, tổ chức giải tỏa các điểm tập trung đông xe, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đội CSGT số 6 tuần tra xung quanh sân vận động Mỹ Đình, xử lý các trường hợp đỗ, dừng xe sai quy định.

“Các tổ công tác sẽ không kết thúc nhiệm vụ ngay khi chương trình khép lại mà tiếp tục bám sát địa bàn, điều tiết cho đến khi tình hình giao thông ổn định. Trong quá trình thực hiện, nếu lưu lượng phương tiện tăng cao tại khu vực nào, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan điều chỉnh phương án, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân”, Thượng tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh.

Cảnh sát làm nhiệm vụ trước cổng sân vận động Mỹ Đình.

CSGT tuần tra quanh sân vận động Mỹ Đình.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai lực lượng đồng bộ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tại từng vị trí, Công an TP Hà Nội quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đồng thời duy trì giao thông thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân Thủ đô.