Công an Hà Nội chia điểm đáng tiếc trước Kyoto Sanga

Công an Hà Nội không thể giành trọn 3 điểm trước đại diện Nhật Bản. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

Bước vào cuộc đối đầu với Kyoto Sanga, câu lạc bộ Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà và sự tự tin sau chiến thắng ở lượt trận trước. Đại diện Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Phút thứ 6, Đoàn Văn Hậu thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến để Perea thoát xuống. Tiền đạo của Công an Hà Nội quyết định tâng bóng qua đầu thủ môn Halls từ rìa vòng cấm, song bóng đi quá mạnh và vượt qua khung thành đội khách.

Chỉ ba phút sau, Leo Artur có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi chọc khe thuận lợi cho Alan. Tuy nhiên, tiền đạo này không kịp băng xuống dứt điểm khi thủ môn Halls chủ động lao ra giải nguy.

Đội khách Kyoto Sanga cũng cho thấy khả năng phản công nguy hiểm. Phút 14, Alex Souza vượt qua hai cầu thủ phòng ngự của Công an Hà Nội trước khi tung cú dứt điểm buộc thủ môn Nguyễn Filip phải dùng chân cản phá.

Hai phút sau, Công an Hà Nội đáp trả bằng tình huống phối hợp sắc nét. Leo Artur tung đường chọc khe để Perea băng xuống đối mặt thủ môn, nhưng Halls tiếp tục chơi xuất sắc. Ở pha bóng tiếp theo, Quang Vinh cũng không thể tận dụng cơ hội để mở tỷ số.

Thế trận đôi công tiếp tục được duy trì trong phần lớn thời gian hiệp một. Phút 32, Alex Souza tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự đội chủ nhà nhưng xử lý thiếu chính xác ở nhịp cuối, tạo điều kiện để Nguyễn Filip bắt gọn bóng.

Đến phút 36, Everton thực hiện cú sút khiến bóng đập đất, gây khó khăn cho thủ môn Công an Hà Nội. Dù vậy, Nguyễn Filip vẫn kịp phản xạ để bảo toàn mành lưới.

Ở những phút cuối hiệp 1, Leo Artur liên tiếp có cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên. Phút 39, cầu thủ người Brazil sử dụng động tác giả loại bỏ hậu vệ Weverton trong vòng cấm nhưng mất thăng bằng trước khi kịp dứt điểm.

Đến phút 44, Leo Artur cướp bóng từ hậu vệ đối phương rồi tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Halls một lần nữa cứu thua thành công, khiến Công an Hà Nội chưa thể khai thông thế bế tắc.

Bước sang hiệp 2, hai đội thực hiện những điều chỉnh về nhân sự nhằm tìm kiếm sự khác biệt. Tuy nhiên, nhịp độ trận đấu giảm đáng kể so với 45 phút đầu tiên.

Công an Hà Nội tiếp tục nỗ lực tổ chức tấn công, trong khi Kyoto Sanga duy trì đội hình chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Dù thi đấu giằng co đến những phút cuối, cả hai đội đều không thể tạo ra khác biệt.

Chung cuộc, Công an Hà Nội hòa Kyoto Sanga 0-0, qua đó có 4 điểm sau bốn lượt trận và tạm thời nằm ngoài nhóm tám đội dẫn đầu khu vực phía Đông.

Dù chưa thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp khi phía trước còn bốn lượt trận.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu giành vé đi tiếp, đại diện Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt trong những trận đấu có thế trận thuận lợi như cuộc tiếp đón Kyoto Sanga.