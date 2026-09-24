Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn gửi quà Trung thu kèm mã QR để lừa đảo

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng hình thức gửi quà tặng trong dịp Tết Trung thu.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng có thể sử dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt để gửi bưu phẩm đến tận nhà nạn nhân. Bên ngoài bưu phẩm thường ghi những nội dung như “quà tri ân khách hàng thân thiết”, “quà Trung thu”, đồng thời sử dụng hình ảnh, logo của các thương hiệu, sàn thương mại điện tử nhằm tạo lòng tin.

Bên trong hộp quà hoặc giấy hướng dẫn, đối tượng đính kèm mã QR với lời mời như “quét mã để xác thực nhận quà”, “nhận voucher”, “nhận tiền lì xì”.

Sau khi quét mã, người dân có thể bị chuyển đến website giả mạo có giao diện tương tự ngân hàng hoặc sàn thương mại điện tử. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu nhập thông tin căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP.

Một thủ đoạn khác là yêu cầu người nhận tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để “kích hoạt quà tặng”. Việc cài đặt những ứng dụng này có thể khiến thiết bị nhiễm mã độc, làm lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc tạo điều kiện cho đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị từ xa.

Các đối tượng cũng có thể yêu cầu người nhận chuyển trước một khoản tiền với lý do “phí vận chuyển”, “phí kích hoạt” hoặc “phí nhận quà”, sau đó cắt đứt liên lạc.

Không quét mã QR trên bưu phẩm không rõ nguồn gốc

Công an TP Hà Nội lưu ý, người dân cần cảnh giác khi bất ngờ nhận được quà từ cá nhân, đơn vị không rõ danh tính; quà tặng miễn phí nhưng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP; mã QR dẫn tới đường link có tên miền, ký tự bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền trước.

Để phòng ngừa, người dân không nên quét mã QR trên bưu phẩm, tờ rơi, giấy hướng dẫn không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản hoặc thực hiện giao dịch.

Người dân cũng không nên chỉ căn cứ vào bao bì, logo hay tên thương hiệu xuất hiện trên quà tặng để xác định độ tin cậy mà cần chủ động liên hệ doanh nghiệp qua các kênh chính thức để kiểm tra, xác minh.

Cơ quan Công an khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng qua đường link không rõ nguồn gốc; không tải, cài đặt ứng dụng hoặc tệp có đuôi “.apk” từ đường link được gửi qua mã QR, tin nhắn hay mạng xã hội. Ứng dụng chỉ nên được cài đặt từ các kho ứng dụng chính thức.

Trường hợp đã quét mã QR, truy cập đường link hoặc cung cấp thông tin cho đối tượng nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết.

Đồng thời, cần lưu giữ bưu phẩm, mã QR, đường link, tin nhắn và lịch sử giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo.