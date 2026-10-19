Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò đổi vận, cầu tài lộc để trục lợi

Thời gian gần đây, các nội dung tâm linh, huyền bí như livestream, tư vấn đổi vận, chữa lành, cầu tài lộc… lan truyền trên mạng xã hội. Một số đối tượng lợi dụng tâm lý mong cầu bình an, may mắn để gieo rắc nỗi sợ hãi, tạo sự phụ thuộc và trục lợi.

Công an TP Hà Nội cảnh báo chiêu trò đổi vận, cầu tài lộc để trục lợi. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Các hoạt động này còn có thể gắn với quảng cáo, kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, thổi phồng công dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và sức khỏe.

Theo quy định tại Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, các hành vi vi phạm trên không gian mạng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tin mù quáng vào những lời hứa hẹn đổi vận, chữa bệnh, làm giàu thiếu căn cứ; kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm; không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng đáng ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật, người dân cần lưu giữ bằng chứng và kịp thời báo cơ quan chức năng.

Người dân cần tỉnh táo trước những lời hứa hẹn thần kỳ, tôn trọng tín ngưỡng chính đáng, bài trừ mê tín dị đoan và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.