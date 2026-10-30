Công an Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn cho hàng trăm người dân

CSGT Hà Nội phổ biến lý thuyết, tình huống mô phỏng giao thông thực tế.

Chương trình là hoạt động cụ thể trong khuôn khổ kế hoạch của UBND và Công an TP Hà Nội về triển khai "Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn".

Tại chương trình, người tham gia được phổ biến những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số những người tham gia có không ít trường hợp đã được cấp giấy phép lái xe từ lâu nhưng vẫn chủ động đăng ký bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống khi lưu thông.

CSGT hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Bên cạnh phần lý thuyết, người dân còn được trực tiếp thực hành trên sa hình với hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và cọc tiêu được bố trí mô phỏng các tình huống giao thông thực tế. Qua đó, người tham gia được hướng dẫn tư thế lái xe đúng, kỹ năng quan sát, chuyển hướng, quay đầu, vượt xe và xử lý những tình huống có thể phát sinh trên đường.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thêm, từng nội dung trước khi được triển khai đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng phù hợp với đặc điểm, thói quen di chuyển của từng nhóm đối tượng, tập trung vào những nguy cơ mất an toàn thường gặp.

Người dân được cán bộ CSGT hướng dẫn thực hành trên sa hình.

Đối với học sinh THPT, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường.

Với nhóm công nhân, người lao động và lái xe công nghệ là những người thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy để đi lại, làm việc, nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng nhận diện điểm mù của xe tải, giữ khoảng cách an toàn, không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều.

Người tham gia cũng được hướng dẫn cách xử lý khi đi từ đường nhánh ra đường chính, chuyển hướng, quay đầu, vượt xe, nhường đường cho người đi bộ và lưu thông an toàn tại các đường ngang đường sắt.

Thông qua việc kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn thực hành, lực lượng CSGT hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời giúp người dân hình thành kỹ năng, thói quen lái xe an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Công an hướng dẫn người dự hội nghị quét mã QR khảo sát kiến thức giao thông.