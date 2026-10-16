Công an Hà Nội bắt TikToker 'Sơn Thụy Khuê'

Ngày 16/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thụy Khuê”).

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến các đối tượng khác, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, khẩn trương đấu tranh, truy xét nguồn gốc số ma túy.

Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng lần ra nguồn cung, đồng thời đột kích một địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư. Tại đây, công an thu giữ gần 25g ma túy đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định tổng cộng 22 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 25g ma túy đá cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng liên quan từng có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.