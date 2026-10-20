Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Quốc Luân

Trước đó, ngày 15/10, tại khu vực hồ Ba Mẫu, trước số 294 phố Ô Đồng Lầm, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám bắt giữ Hoàng Quốc Luân (sinh năm 1980, trú tại số 101 Bạch Mai, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) theo quyết định truy nã số 64050/QĐTN-CSMT ngày 12/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám bắt giữ Hoàng Quốc Luân. Ảnh: Công an Hà Nội

Hoàng Quốc Luân bị truy nã về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao Hoàng Quốc Luân cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.