Chủ động từ sớm, xác định rõ trách nhiệm, không để bị động, bất ngờ

Hà Nội là địa bàn thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Với đặc thù đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) luôn được Công an thành phố Hà Nội (CATP) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự chủ động cao, phương án phải được xây dựng từ sớm, sát thực tế và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bảo đảm ANTT các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế năm 2026, 2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị diễn ra chiều 19-11

Đây cũng là yêu cầu được Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bảo đảm ANTT các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế năm 2026, 2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện quan trọng được tổ chức chiều 19-11.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, từ nay đến hết năm 2027, Hà Nội tiếp tục được lựa chọn tổ chức nhiều sự kiện quy mô cấp quốc gia, quốc tế, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế và đông đảo nhân dân. Vì vậy, công tác bảo đảm ANTT phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị quán triệt cán bộ chiến sĩ trên tinh thần chỉ đạo xuyên suốt được xác định là “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất”

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị phải quán triệt đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của từng sự kiện; nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu kỹ từng kế hoạch, phương án bảo vệ, từ đó xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt được xác định là “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất”, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đại biểu, khách quốc tế và Nhân dân tham gia các hoạt động.

Để cụ thể hóa yêu cầu trên, CATP đã xây dựng kế hoạch và các phương án bảo đảm ANTT đối với từng nhóm sự kiện, trong đó có các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các phương án được xây dựng trên cơ sở đánh giá tính chất, quy mô, địa điểm, thành phần tham dự và những nguy cơ có thể phát sinh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng địa bàn.

Đặc biệt, CATP yêu cầu chú trọng công tác nắm tình hình, phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, an toàn; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Công tác bảo vệ phải chặt chẽ nhưng linh hoạt, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện, vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sinh hoạt bình thường của người dân.

Các đại biểu Bộ Công an, Bộ tư lệnh Thủ đô cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch từ sớm, tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng giữa lực lượng Quân đội, Công an và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện

Đại diện các Phòng nghiệp vụ CATP...

và đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành thành phố tập trung tham luận về các phương án đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, trong đó có Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trung tá Lê Ngọc Giáp, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch từ sớm, tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng giữa lực lượng Quân đội, Công an và chính quyền địa phương; tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; duy trì trao đổi thông tin giữa các đơn vị nghiệp vụ, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn các sự kiện…

Ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đơn vị nghiệp vụ cũng tập trung vào những nội dung thiết yếu như bảo đảm an ninh an toàn, tổ chức giao thông, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật, y tế, cung ứng điện và các điều kiện phục vụ sự kiện. Qua đó cho thấy yêu cầu bảo đảm ANTT được đặt trong một phương án tổng thể, với sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng.

Chủ động phân luồng từ xa

Thực hiện chỉ đạo của CATP, phương án bảo đảm ANTT phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được triển khai từ sớm, với trọng tâm là khu vực hồ Hoàn Kiếm - nơi diễn ra Lễ khai mạc và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo người dân, du khách.

Ngay từ những ngày trước sự kiện, các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an cơ sở đã tổ chức khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, khu vực trọng điểm, xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với từng địa điểm, từng khung thời gian.

Trong các ngày 18, 19 và 20-11, lực lượng CSGT CATP Hà nội đã chủ động triển khai phương án tổ chức giao thông, hướng dẫn, điều tiết phương tiện phục vụ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt. Đây cũng là quá trình để lực lượng chức năng đánh giá thực tế tình hình giao thông, nhận diện những điểm có nguy cơ ùn tắc, từ đó kịp thời điều chỉnh phương án trước ngày khai mạc chính thức.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an cơ sở phân luồng từ sớm, từ xa phục vụ sự kiện

Sáng 21-11, khi Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” diễn ra tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo nhân dân và du khách đã có mặt.

Từ sáng sớm, 100% quân số các tổ công tác CSGT được phân công đã có mặt tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Lực lượng CSGT vừa thực hiện nhiệm vụ đón, dẫn, bảo vệ an toàn các đoàn xe chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự chương trình, vừa tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến phù hợp.

Phân luồng phục vụ sự kiện

Tại các tuyến đường dẫn vào khu vực hồ Hoàn Kiếm, CSGT chủ động điều tiết giao thông, giải tỏa các điểm ùn ứ cục bộ, phối hợp với Công an các phường và các lực lượng chức năng duy trì trật tự, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Theo Chỉ huy Phòng CSGT, công tác bảo đảm TTATGT không chỉ tập trung vào thời điểm khai mạc mà được triển khai xuyên suốt chuỗi hoạt động.

Sau lễ khai mạc, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa tiếp tục diễn ra tại các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Lực lượng CSGT cùng các đơn vị thuộc CATP duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên nắm tình hình, chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện.

Cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tư thế, lễ tiết, tác phong Công an nhân dân

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ không chỉ bảo đảm yêu cầu về giao thông phục vụ sự kiện mà còn chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, nhất là những người lần đầu đến tham quan khu vực trung tâm Thủ đô.

Cùng với CSGT, các đơn vị nghiệp vụ CATP triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT tại khu vực tổ chức sự kiện. Công tác phòng ngừa tội phạm tại nơi đông người được tăng cường; các khu vực sân khấu, gian hàng, địa điểm tập trung đông người được kiểm tra, rà soát về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trật tự đô thị, điểm trông giữ phương tiện và hoạt động kinh doanh được kiểm soát, góp phần duy trì không gian văn hóa an toàn, văn minh.

Sự chủ động của từng lực lượng, cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ đã tạo thành thế trận bảo đảm ANTT liên hoàn, trong đó mỗi đơn vị thực hiện đúng chức năng nhưng luôn đặt trong tổng thể phương án chung của CATP.

Bám địa bàn, góp phần tạo nên một ngày hội an toàn

Là địa bàn trực tiếp diễn ra nhiều hoạt động trọng điểm, Công an phường Hoàn Kiếm xác định công tác bảo đảm ANTT cho Ngày Văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ cơ sở.

Đặc thù của địa bàn hồ Hoàn Kiếm là lượng người tập trung rất lớn, không chỉ người dân Thủ đô mà còn có khách du lịch trong nước và quốc tế. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Công an phường không chỉ là bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực tổ chức chương trình mà còn phải duy trì môi trường an toàn trên toàn địa bàn, không để phát sinh những vụ việc ảnh hưởng đến hình ảnh của Thủ đô.

Công an phường Hoàn Kiếm chủ động từ sớm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ khai mạc "Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026"

Trên cơ sở chỉ đạo của CATP, Công an phường Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú và các khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp. Những vụ việc, mâu thuẫn có dấu hiệu tiềm ẩn phức tạp được chú trọng theo dõi, giải quyết từ sớm, không để phát sinh thành điểm nóng.

Tại khu vực tổ chức sự kiện, lực lượng Công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP triển khai các chốt kiểm soát, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT; đồng thời tăng cường phòng ngừa các loại tội phạm thường lợi dụng nơi đông người để hoạt động như trộm cắp, móc túi.

Công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được triển khai đồng bộ. Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra những khu vực tập trung đông người, các địa điểm lắp đặt thiết bị, gian hàng trưng bày, kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ mất an toàn.

Lập các chốt bảo vệ, đảm bảo người dân đi lại an toàn, thuận lợi, đồng thời không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ

Đáng chú ý, Công an phường Hoàn Kiếm còn phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự công cộng, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm khẳng định quan điểm chỉ đạo của đơn vị là phải chủ động từ sớm, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, giữ gìn lễ tiết, tác phong, ứng xử đúng mực với nhân dân.

Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT - CATP Hà Nội triển khai phương án phân luồng nhiều lớp, đảm bảo tuyệt đối ANTT cho các hoạt động diễn ra trong sự kiện

Đó cũng chính là hình ảnh dễ nhận thấy trong những ngày diễn ra các hoạt động: cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ mà còn tận tình hướng dẫn người dân, hỗ trợ du khách, góp phần tạo nên một không gian văn hóa an toàn, thân thiện giữa lòng Thủ đô.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; sự chủ động của các đơn vị nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm của CSGT và Công an phường Hoàn Kiếm; cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Quân đội, chính quyền địa phương và các sở, ngành, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đã được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Thành công đó tiếp tục khẳng định kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng tổ chức bảo vệ các sự kiện lớn của Công an Thủ đô; đồng thời cho thấy phương châm chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở đang được cụ thể hóa bằng những kế hoạch sát thực tế, những phương án chặt chẽ và sự hiệp đồng hiệu quả.

Thành công của sự kiện có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô

Tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô tại sự kiện này đã góp phần ghi dấu ấn về một Hà Nội văn minh, an toàn, thân thiện trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, đồng thời là nơi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông được gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ.

Qua đó, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một sự kiện văn hóa trong những ngày tháng 11, mà còn trở thành dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định sức sống của một nền văn hóa giàu bản sắc trong dòng chảy hội nhập.