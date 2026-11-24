Công an Hà Nội bảo đảm an ninh chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'
Sáng 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội có mặt từ sớm, dùng chó nghiệp vụ cùng thiết bị chuyên dụng rà soát bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.
Sáng sớm 24-11, khi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình còn vắng lặng, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã có mặt, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.
Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Đại úy Hà Thanh Đức, Tổ trưởng tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, lực lượng Cảnh sát cơ động đặc nhiệm được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Việc triển khai bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tại hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ bảo đảm an ninh, trật tự cho chương trình nghệ thuật diễn ra ngày 24-11.
Chủ trì hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu toàn lực lượng giữ tinh thần chủ động, “tuyệt đối không chủ quan, lơ là”, đồng thời kết hợp bảo đảm an ninh với việc tạo thuận lợi cho đại biểu, Nhân dân và du khách.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-bao-dam-an-ninh-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-muon-sac-viet-nam-post676791.antd