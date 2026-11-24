Tối 24/11, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa kéo dài 15 phút để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Từ sáng cùng ngày, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng, phương tiện, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ đại biểu, nhân dân tham dự.

Với quy mô tổ chức lớn, thu hút đông đảo đại biểu và nhân dân, lưu lượng người và phương tiện đổ về khu vực Mỹ Đình tăng cao, đặc biệt trong các khung giờ trước và sau chương trình. Do đó, lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra lưu động, xử lý các tình huống phát sinh.

Trong đó, Phòng CSGT đã chủ động khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao trọng điểm và khu vực có nguy cơ ùn tắc để xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Tối cùng ngày, lưu lượng phương tiện và người dân đổ về sân vận động để theo dõi concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra từ 20h. Cảnh sát cũng được tăng cường thêm lực lượng để duy trì trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, từ chiều 24/11, cán bộ, chiến sĩ CSGT và nhiều lực lượng có mặt tại các vị trí được phân công, trực tiếp phân luồng, điều tiết, hướng dẫn phương tiện trên các tuyến đường dẫn về sân vận động Mỹ Đình.

Công an các phường trên địa bàn đã bố trí cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực công cộng và xung quanh sân vận động.

Tại các nút giao trọng điểm, CSGT tập trung điều hành dòng phương tiện theo tình hình thực tế, chủ động giải quyết những khu vực có mật độ giao thông tăng cao, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Các tổ công tác tập trung nắm tình hình, hướng dẫn người dân, kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Với sự phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ và duy trì thông tin liên lạc thông suốt, các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực được giao, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đội CSGT đường bộ số 6 cũng tăng cường xử lý các trường hợp đỗ, dừng xe sai quy định trên tuyến Lê Quang Đạo và một số tuyến đường quanh sân vận động.