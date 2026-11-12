Công an giúp người dân vùng thiên tai di dời tài sản đến khu tái định cư

Cụ thể, dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Đến nay, đã có 34 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở và đang ổn định cuộc sống tại khu tái định cư vùng thiên tai của xã.

Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở.

Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình khác vẫn chưa thể di dời nhà cửa do thiếu nhân lực, phương tiện, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có người cao tuổi, người khuyết tật. Do đó, Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao đã đề nghị Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân lực tháo dỡ, di dời nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt.

Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí 50 cán bộ, chiến sĩ đến thôn Chư Plah Jai, xã Ia Hiao giúp người dân tháo dỡ, vận chuyển và di dời nhà ở, tài sản đến nơi ở mới tại khu tái định cư; thời gian triển khai thực hiện dự kiến là 10 ngày.

Cán bộ, chiến sĩ Công an khẩn trương giúp dân.

Quá trình triển khai công việc, Công an xã Ia Hiao cũng bố trí phương tiện để hỗ trợ người dân vận chuyển nhà ở, tài sản đến khu tái định cư và cung cấp đồ ăn, nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Thời điểm hiện tại, mặc dù thời tiết đang có mưa nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia các phần việc, tranh thủ tối đa thời gian để hỗ trợ người dân.

Tại nhà ở cũ của các hộ dân, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện tháo dỡ nhà cũ, khung gỗ, mái tôn, vận chuyển lúa, vật dụng trong nhà và tổ chức vận chuyển ra khu tái định cư tại thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, cách nơi ở cũ khoảng 5km và lắp dựng nhà ở lại cho người dân.

Các bao lúa người dân tích trữ cũng được vận chuyển đến khu tái định cư.

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho hay, mỗi phần việc đều được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Địa phương trân trọng và cám ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình. Đây là nguồn động lực to lớn để người dân nỗ lực hơn nữa, vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.