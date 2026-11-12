Công an giúp người dân vùng thiên tai di dời nhà đến khu tái định cư

Lực Cảnh sát Cơ động đến hỗ trợ người dân Ia Hiao di dời nhà đến khu tái định cư vùng thiên tai.

Theo UBND xã Ia Hiao, việc tăng cường lực lượng được thực hiện theo đề xuất của Đảng ủy, UBND xã nhằm bổ sung nhân lực, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ di dời nhà ở cho các hộ dân vùng thiên tai.

CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 đã tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương và Nhân dân xã Ia Hiao trong công tác di dời, bố trí nơi ở mới.

Từ ngày 11/11, 50 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, tham gia hỗ trợ người dân trong thời gian 10 ngày. Các công việc tập trung vào tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu và lắp dựng nhà ở tại khu tái định cư mới.

Đóng gói và vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt, vật dụng, trang thiết bị thiết yếu của các hộ gia đình.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù thời tiết không thuận lợi, thường xuyên có mưa, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực phối hợp với người dân triển khai công việc. Sự hỗ trợ về nhân lực không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời mà còn giảm bớt khó khăn, vất vả cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Mặc dù thời tiết những ngày này không thuận lợi, các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia các phần việc, tranh thủ tối đa thời gian để hỗ trợ người dân.

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, sự hỗ trợ kịp thời của Công an tỉnh Gia Lai có ý nghĩa thiết thực, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư vùng thiên tai, bảo đảm người dân sớm có nơi ở an toàn.

Đến nay, đã có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở và đang ổn định cuộc sống tại khu tái định cư vùng thiên tai của xã.

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Đến nay, đã có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà đến khu tái định cư; các hộ còn lại đang tiếp tục được địa phương hỗ trợ. Xã Ia Hiao đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành hỗ trợ di dời 100 hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới.