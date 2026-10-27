Công an giúp người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm

Công an phường Láng, TP Hà Nội hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Ngày 26/10, anh N.A.T. (trú tại Hà Nội) sơ suất trong quá trình giao dịch nên chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người có cùng tên.

Sau khi liên hệ với ngân hàng nhưng chưa kết nối được với chủ tài khoản nhận tiền, anh T. đến Công an phường Láng trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản và chủ động liên hệ với người nhận nhầm tiền để phối hợp xử lý.

Lực lượng công an đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm hoàn tất các thủ tục cần thiết. Qua đó, anh T. nhận lại đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng đã chuyển nhầm.

Cùng ngày, anh N.A.T. gửi thư cảm ơn Công an phường Láng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong quá trình hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc.