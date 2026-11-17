Ngày 9/11, anh Nguyễn Văn Tám đến Công an xã Đào Xá trình báo việc chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng khi thực hiện giao dịch ngân hàng. Theo trình bày, anh Tám được anh Trần Văn Sơn nhờ chuyển số tiền trên để phục vụ việc đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do sơ suất khi nhập thông tin tài khoản người nhận, anh Tám nhập sai một chữ số, khiến toàn bộ số tiền được chuyển đến tài khoản của người khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, tài khoản đứng tên anh L.V.T (SN 1985), trú tại xã Xuân Lương, TP Bắc Ninh. Tuy nhiên, anh T đã qua đời, khiến việc hoàn trả số tiền gặp khó khăn do liên quan đến các thủ tục thừa kế.

Công an xã Đào Xá hỗ trợ anh Nguyễn Văn Tám nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Công an xã Đào Xá phối hợp với Công an xã Xuân Lương liên hệ gia đình người đã mất, đồng thời trao đổi với ngân hàng để hướng dẫn thủ tục hoàn trả. Theo hướng dẫn của ngân hàng, việc này cần có sự thống nhất, xác nhận của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chủ tài khoản.

Trên cơ sở đó, Công an hai xã phối hợp liên hệ, vận động các thành viên gia đình anh L.V.T có mặt tại nhà bà Dương Thị B (mẹ đẻ anh T) để trao đổi, thống nhất phương án hoàn trả. Sau khi gia đình thống nhất và lập biên bản xác nhận theo hướng dẫn, ngày 13/11, ngân hàng đã hoàn trả đầy đủ 1,4 tỷ đồng cho anh Nguyễn Văn Tám.

Qua các vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Đối với trường hợp nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, người dân cần giữ nguyên số tiền, liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh; không tự ý rút, sử dụng hoặc chuyển trả tiền theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác thực thông tin, tránh bị lợi dụng lừa đảo.