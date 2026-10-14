Công an giải cứu sinh viên bị 'bắt cóc online' ép chuyển 1,2 tỷ đồng

Ngày 14/10, theo thông tin từ Bộ Công an, Công an phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”, giải cứu an toàn nam sinh viên T.A (sinh năm 2008) và bảo vệ số tiền 1,2 tỷ đồng của gia đình.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 13/10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường Đại học Dầu khí về việc sinh viên T.A rời khỏi ký túc xá từ sáng 12/10. Trong thời gian này, nam sinh có biểu hiện lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

Qua rà soát thông tin, lực lượng công an nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng. Phối hợp với nhà trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chỉ khoảng 30 phút sau, Công an phường Bà Rịa đã xác định được vị trí của nạn nhân, kịp thời tiếp cận, giải tỏa tâm lý và đưa em trở về gia đình an toàn.

Sinh viên T.A tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, T.A cho biết, sáng 12/10, các đối tượng gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, đồng thời bịa đặt thông tin nam sinh có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng.

Bằng cách liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý và dọa bắt tạm giam, chúng buộc nạn nhân thuê phòng tại một nhà nghỉ, giữ bí mật với gia đình và cắt đứt các liên lạc bên ngoài.

Các đối tượng còn yêu cầu T.A kết nối ứng dụng Zoom để giám sát liên tục. Khi nạn nhân bị cô lập và rơi vào trạng thái hoảng loạn, chúng hướng dẫn em liên hệ với bố mẹ, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Đáng chú ý, nhằm tăng độ tin cậy cho kịch bản lừa đảo, các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ). Từ đó, chúng yêu cầu nạn nhân lấy lý do chứng minh tài chính du học để thuyết phục gia đình chuyển tiền.