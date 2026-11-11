Công an giải cứu ô tô mắc kẹt giữa điểm sạt lở trên Quốc lộ 1D

Thời điểm xảy ra sạt lở, ô tô BKS 77LD-00076 do anh Trần Quốc Sỹ (1998, trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Quốc Lộ 1A đi Phú Yên (cũ) bị đất đá tràn xuống mặt đường không thể di chuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Xe tải bị mắc kẹt do đất đá tràn xuống

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam và lực lượng CSGT nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các lực lượng sử dụng dụng cụ thô sơ, trực tiếp thu dọn đất đá, mở lối để hỗ trợ phương tiện thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận thu dọn đất đá

Cùng với công tác cứu hộ, lực lượng chức năng lập các chốt chặn, tổ chức phân luồng giao thông từ xa tại hai đầu tuyến, tạm dừng phương tiện và hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến đường tránh an toàn, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Hỗ trợ phương tiện di chuyển ra ngoài

Dọn đất đá trên đường

Trước diễn biến mưa lũ, tại các khu vực trũng thấp thuộc thung lũng Quy Hòa và chân núi Bãi Xép, lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường bám sát địa bàn, triển khai phương châm “4 tại chỗ”. Các lực lượng liên ngành duy trì trạng thái sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn nếu mực nước tiếp tục dâng cao.

Hà Vy