Công an giải cứu 10 người dân mắc kẹt giữa mưa lũ ở Quảng Trị

Trước đó, sáng cùng ngày, 10 người dân xã Hướng Hiệp đi làm rừng tràm tại khu vực Km27, tuyến đường vào xã Hướng Sơn (cũ), nay thuộc xã Hướng Phùng. Trong quá trình làm việc tại một khu rẫy thuộc xã Hiếu Giang, mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, chảy xiết, làm các tuyến đường bị chia cắt, khiến cả nhóm không thể trở về nhà.

Công an xã Hướng Hiệp tiếp cận lán rẫy, thăm hỏi những người dân bị mắc kẹt giữa vùng mưa lũ.

Bị cô lập giữa vùng mưa lũ, thiếu lương thực và nước uống, 10 người dân đứng trước nguy cơ mất an toàn khi nước lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tiếp cận khu vực các nạn nhân mắc kẹt để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân đưa xe máy xuống thuyền để vượt qua dòng nước lũ.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã đưa cả 10 người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Cán bộ Công an xã Hướng Hiệp cùng lực lượng tại chỗ đưa xe máy từ thuyền lên bờ.

Các lực lượng phối hợp đưa xe máy vượt qua đoạn đường trơn trượt, lầy lội, giúp người dân trở về an toàn.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Công an địa phương khuyến cáo người dân hạn chế vào rừng, rẫy khi có mưa lớn; tuyệt đối không vượt sông, suối, ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết, đồng thời chủ động thông báo cho chính quyền và lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống nguy hiểm để được hỗ trợ kịp thời.