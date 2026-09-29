Công an Gia Lai xử lý nhiều trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, xác minh hàng chục trường hợp tương tác, chia sẻ, bình luận các nội dung xấu độc, trong đó một trường hợp bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Pleiku phối hợp Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tài khoản Facebook của ông P.M.S (trú tổ 1, phường Pleiku) thường xuyên chia sẻ các video clip từ một số kênh có nội dung chống Đảng, Nhà nước.

Cơ quan Công an làm việc với một đối tượng có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Kết quả xác minh cho thấy, những nội dung ông S đăng tải, chia sẻ có tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và công kích lực lượng Công an. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Pleiku đã ra quyết định xử phạt ông S số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt. Qua rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Pleiku đã xác minh, làm rõ 39 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ, bình luận các nội dung xấu độc từ một số tài khoản, kênh của các đối tượng phản động lưu vong. Trong số này, 5 trường hợp được mời làm việc để tuyên truyền, răn đe, giáo dục.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên cho biết do thiếu hiểu biết về nguồn tin cũng như các quy định của pháp luật nên đã tương tác, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung này. Sau khi được cán bộ Công an phân tích, giải thích, họ đã nhận thức rõ hành vi, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận có nội dung xấu độc, chấm dứt theo dõi các trang, kênh liên quan và cam kết không tái phạm.

Thực tế trên cho thấy một nguy cơ đáng lưu ý trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Nhiều người vẫn cho rằng chỉ người trực tiếp tạo ra thông tin sai sự thật mới phải chịu trách nhiệm, còn việc nhấn nút “chia sẻ”, bình luận hay phát tán lại nội dung của người khác là hành vi đơn giản, ít hệ lụy. Tuy nhiên, mỗi lượt chia sẻ đều có thể làm thông tin tiếp tục lan rộng, tác động đến nhiều người hơn và gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong môi trường mạng, thông tin thật - giả đan xen; một số tài khoản, trang, kênh sử dụng tiêu đề giật gân, nội dung cắt ghép, suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng để thu hút người xem, kích thích bình luận, chia sẻ. Nếu thiếu tỉnh táo, người dùng mạng xã hội rất dễ từ người tiếp nhận thông tin trở thành một mắt xích góp phần phát tán nội dung sai sự thật, xấu độc.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ một thông tin, cần kiểm tra nguồn phát, đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống và cân nhắc tính xác thực của nội dung; tuyệt đối không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc uy tín của cơ quan, tổ chức. Mỗi người cũng cần chủ động trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc; không vì tò mò, cảm tính hoặc tâm lý “chia sẻ cho mọi người cùng biết” mà vô tình tiếp tay cho thông tin sai sự thật lan truyền. Khi phát hiện tài khoản, trang, kênh hoặc nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.