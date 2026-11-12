Công an Gia Lai hỗ trợ di dời dân cư vùng thiên tai

Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân di chuyển đến nơi tái định cư

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Đến nay, có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở và đang ổn định tại khu tái định cư.

Tuy nhiên, quá trình di dời còn gặp khó khăn do thiếu nhân lực, phương tiện, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có người cao tuổi, người khuyết tật và thiếu lao động. Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí 50 cán bộ, chiến sĩ, gồm 40 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động và 10 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, tham gia hỗ trợ trong 10 ngày.

Di chuyển đồ dùng đến nơi ở mới

Dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực tháo dỡ nhà, vận chuyển vật dụng, hỗ trợ lắp dựng nhà ở, bảo đảm tài sản được di chuyển an toàn.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì Nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực hỗ trợ địa phương thực hiện công tác di dời, bố trí dân cư tại khu tái định cư vùng thiên tai.

Giúp người dân dựng nhà

Dù còn nhiều khó khăn, lực lượng Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ các hộ thiếu nhân lực, phương tiện; từ tháo dỡ, vận chuyển đến sắp xếp từng vật dụng, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Giúp người dân di dời tài sản đến khu tái định cư

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch xã Ia Hiao đánh giá, sự hỗ trợ kịp thời của Công an tỉnh Gia Lai đã giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư vùng thiên tai. Xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành hỗ trợ di dời 100 hộ dân đến nơi ở mới.

Diễm Phúc