Công an dùng xe chuyên dụng đưa hai thiếu niên bị tai nạn đi cấp cứu

Khoảng 20h30, tại khu vực xóm Tân Phú, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô mang biển kiểm soát 26B-00x.xx và xe đạp điện, khiến hai thiếu niên bị thương.

Hai nạn nhân được xác định là cháu Đ.T.P.D và Đ.T.H, cùng sinh năm 2011, trú tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ. Sau cú va chạm, cả hai người đi trên xe đạp điện đều bị thương.

Cơ quan chức năng tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA.

Nhận được tin báo, Công an xã Mường Bi nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng phương tiện của đơn vị đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Song song với công tác hỗ trợ người bị nạn, Công an xã Mường Bi phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm, đo đạc, ghi nhận dấu vết và thu thập thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua vụ tai nạn, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và nhắc nhở con em chấp hành quy định khi tham gia giao thông, lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.