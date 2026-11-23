Đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân

Mạng xã hội ngày càng trở thành kênh thông tin quen thuộc trong đời sống, giúp người dân cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, chính sách mới và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin hữu ích, không gian mạng cũng xuất hiện nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, bị cắt ghép hoặc trình bày thiếu bối cảnh. Nếu tiếp nhận và chia sẻ thiếu thận trọng, người dùng có thể vô tình lan truyền thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Đối với đồng bào Khmer tại tỉnh Vĩnh Long, việc tiếp cận thông tin chính thống, nhất là các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, đất đai, an sinh xã hội và phát triển kinh tế, có ý nghĩa thiết thực. Thông tin đầy đủ, chính xác giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, đồng thời có cơ sở để phản ánh, kiến nghị hoặc tìm đến cơ quan chức năng khi phát sinh vướng mắc.

Trước yêu cầu đó, Công an tỉnh Vĩnh Long chú trọng ứng dụng các nền tảng số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn đồng bào Khmer tiếp cận thông tin chính thống và sử dụng mạng xã hội an toàn

Theo thông tin từ Công an tỉnh, đến tháng 11/2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã xây dựng 142 trang Zalo và 246 trang Facebook phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, các kênh này đã đăng tải hơn 4.580 tin, bài, video, clip; đồng thời gửi hơn 2.400 lượt tin, bài, thông báo qua Zalo.

Thông qua các nền tảng quen thuộc, người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin về tình hình an ninh, trật tự, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, thủ đoạn lừa đảo và những quy định pháp luật liên quan đến đời sống.

Việc tăng cường truyền thông trên môi trường số cũng giúp cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin, hạn chế tình trạng người dân chỉ tiếp nhận nội dung từ những nguồn không rõ danh tính hoặc chưa được kiểm chứng.

Tại xã Vinh Kim, Công an xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền về bảo mật thông tin cá nhân, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, gắn với hoạt động ra mắt mô hình “Gia đình an toàn số” vào ngày 2/9/2026. Buổi tuyên truyền có 50 hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Nội dung tập trung vào những nguy cơ thường gặp khi sử dụng mạng xã hội, cách bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Đây là những kiến thức thiết thực, giúp người dân chủ động hơn khi tiếp nhận tin nhắn, đường dẫn, cuộc gọi hoặc những lời mời gọi có dấu hiệu bất thường trên môi trường mạng.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Công an cơ sở còn hướng dẫn người dân theo dõi các trang thông tin chính thức của Công an xã để cập nhật cảnh báo về an ninh, trật tự, phương thức hoạt động của tội phạm và những thông tin cần thiết tại địa phương.

Khi gặp nội dung chưa rõ nguồn gốc, người dân được khuyến nghị kiểm tra nơi đăng tải, đối chiếu với thông tin từ cơ quan chức năng, không vội bình luận hoặc chia sẻ khi chưa xác định tính xác thực.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò cộng đồng

Thực tế tại Vĩnh Long cho thấy, việc sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Tòa án nhân dân khu vực 12 - Vĩnh Long đã xét xử các bị cáo Thạch Nga, Kim Som Rinh và Thạch Xuân Đồng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo đã sử dụng Facebook đăng tải, chia sẻ bài viết, video sai sự thật, xuyên tạc, vu khống cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương.

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm pháp lý khi sử dụng mạng xã hội. Người dân có quyền tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến theo quy định pháp luật, nhưng cần tôn trọng sự thật, không phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm quyền lợi của người khác. Kim Som Rinh cũng bày tỏ sự hối hận, đồng thời nhắn gửi đồng bào Khmer chấp hành quy định địa phương, tìm hiểu thông tin chính xác về chính sách và không chia sẻ nội dung gây chia rẽ, ảnh hưởng an ninh, trật tự.

Thông tin trên là lời chia sẻ của một cá nhân trong vụ án, không đại diện cho cộng đồng Khmer. Tuy nhiên, vụ việc cho thấy việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng kiểm chứng thông tin và nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người dân.

Để thông tin chính thống đến được với đồng bào Khmer một cách hiệu quả, bên cạnh các kênh truyền thông số, vai trò của chính quyền cơ sở, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng vẫn rất quan trọng. Đây là những người gần gũi với người dân, am hiểu phong tục, tập quán và có điều kiện giải thích những nội dung khó hiểu bằng ngôn ngữ, cách diễn đạt phù hợp.

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, điểm sinh hoạt tôn giáo với chia sẻ thông tin từ các trang chính thức sẽ tạo thêm cơ hội để người dân kiểm chứng nội dung, trao đổi khi có thắc mắc và tiếp cận nguồn tin đáng tin cậy.

Đặc biệt, những nội dung liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, bảo hiểm y tế và các chế độ an sinh cần được thông tin kịp thời, rõ ràng để người dân hiểu và thực hiện đúng.

Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 4/6/2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long về triển khai Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035 đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn, đối tượng.

Theo đó, cần kết hợp hiệu quả các nền tảng số với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Qua đó, giúp đồng bào Khmer nâng cao hiểu biết pháp luật, sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự địa phương. Vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên và những người gần dân, am hiểu phong tục, tập quán địa phương cũng được chú trọng.

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 300 tuyên truyền viên thuộc 24 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày 16/11/2026, ông Trương Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh công tác tuyên truyền cần thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ và phong tục tập quán từng địa phương. Đây là yêu cầu quan trọng để thông tin pháp luật đến gần hơn với đồng bào Khmer.