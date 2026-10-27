Công an đưa 20 thiếu niên chuẩn bị đánh nhau đi nhổ cỏ, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ

Tối 26/10, nhận tin báo từ người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị tụ tập ẩu đả trên địa bàn, lực lượng Công an xã Phú Giáo (TPHCM) đã có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ việc và đưa tất cả các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, nhóm thiếu niên có độ tuổi từ 13 đến 16. Phần lớn các em đã bỏ học, rời xa gia đình, thiếu sự quản lý từ cha mẹ và thường xuyên bị bạn bè xấu rủ rê. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, các em đã lôi kéo, tụ tập đông người để giải quyết bằng bạo lực.

Gần 20 thiếu niên được Công an xã Phú Giáo đưa đến Nghĩa trang liệt sĩ ở địa phường. Ảnh: CACC

Sau khi được cán bộ công an phân tích, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, các thanh thiếu niên đã nhận thức được hành vi sai trái của mình.

Nhằm giúp các em sửa chữa khuyết điểm một cách thiết thực, Công an xã Phú Giáo đã tổ chức đưa gần 20 thiếu niên đến Nghĩa trang liệt sĩ xã. Tại đây, các em trực tiếp lau dọn từng phần mộ, quét dọn lá cây, nhổ cỏ và được yêu cầu đọc, ghi nhớ tên của từng anh hùng liệt sĩ.

Các em đi từng phần mộ liệt sĩ để nhổ cỏ, lau dọn vệ sinh. Ảnh: CACC

Hoạt động trải nghiệm này giúp các em hiểu rằng ở lứa tuổi tương đồng với mình, các thế hệ cha anh đi trước đã phải cầm súng ra chiến trường và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để đổi lấy hòa bình, độc lập hôm nay. Việc trân trọng giá trị hòa bình và sự đánh đổi bằng xương máu của các anh hùng liệt sĩ sẽ giúp các em tự điều chỉnh hành vi, rời xa thói hư tật xấu và không vi phạm pháp luật.

Hình thức giáo dục giàu tính nhân văn này của Công an xã Phú Giáo sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và đánh giá cao từ cộng đồng.

Vì điếu thuốc, nhóm thanh niên lao vào đánh người lúc rạng sáng ở Hà Nội Ngày 27/10, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Công, Nguyễn Đình Gia Bảo, Lê N.A, Chu Quốc Tuấn và Hoàng Bùi Phú Đạt về tội Gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 4/10, nhóm nam thanh niên gồm Nguyễn Chí Công (SN 2006), Hoàng Bùi Phú Đạt (SN 2005), Nguyễn G.H, Nguyễn N.D, Lê N.A (SN 2009), Chu Quốc Tuấn (SN 2005) và Nguyễn Đình Gia Bảo (SN 2008) rủ nhau đi ăn đêm bằng 4 xe máy. Khi di chuyển đến đường Trần Khánh Dư, nhóm này gặp T.G.B và N.H.M, mỗi người điều khiển một xe máy, chở theo một thanh niên khác. Do quen biết từ trước, T.G.B xin thuốc lá của H., người ngồi sau xe do Phú Đạt điều khiển. Trong lúc hai xe chạy gần nhau, Phú Đạt và T.G.B xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, M điều khiển xe máy tạt đầu xe của Phú Đạt. Phú Đạt lách lên rồi chửi M. Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi hai bên dừng xe trước số 15B Trần Khánh Dư. Tại đây, Chí Công dắt xe chặn đầu xe của M rồi cùng Phú Đạt lao vào đánh người này. Gia Bảo cởi mũ bảo hiểm đang đội, đánh vào đầu và người M. Phú Đạt túm đầu M khiến mũ bảo hiểm của nạn nhân rơi xuống, sau đó cầm chính chiếc mũ này đánh vào đầu M. M. giằng ra được và bỏ chạy. Thấy T.G.B đứng gần đó, nhóm thanh niên tiếp tục kéo đến tấn công người này. Theo thông tin ban đầu, Quốc Tuấn dùng tay đấm vào đầu T.G.B, Phú Đạt dùng chân đá vào người, còn Chí Công đấm vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường. Khi T.G.B nằm trên mặt đường, Quốc Tuấn và N.A tiếp tục dùng chân đá, đạp vào đầu, mặt nạn nhân; Phú Đạt dùng tay đấm vào đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn. Sau đó, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. N.H.M và T.G.B đến Công an phường Cửa Nam trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Nam đã triệu tập những người liên quan đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Đàm Đệ