Công an Đồng Tháp tổ chức khám bệnh, tặng quà cho người dân

Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân nghèo và tổ chức Chương trình Tết Trung thu, trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ và Phú Cường.

Chương trình tổ chức khám bệnh và siêu âm, đo điện tim, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà (gồm gạo, mì tôm) và 500.000 đồng cho 500 người dân các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ.

Chương trình đã tổ chức khám bệnh và siêu âm, đo điện tim, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà (gồm gạo, mì tôm) và 500.000 đồng cho 500 người dân các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ.

Đồng thời, tổ chức Chương trình Tết Trung thu tặng 1.500 phần quà (bánh, đèn Trung thu) và trao tặng 126 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ và Phú Cường, với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Tháp lồng ghép phát tờ bướm tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã lồng ghép phát tờ bướm tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng tiện ích của ứng dụng iCa-Đồng Tháp; tuyên truyền về tình hình ANTT và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thao tác và sử dụng các tiện ích trên VNeID, Sổ khám bệnh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Chương trình Tết Trung thu đã tặng 1.500 phần quà (bánh, đèn Trung thu) và trao tặng 126 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành, chính quyền địa phương và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nội dung “Đồng hành về an sinh xã hội” của mô hình “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo”, thể hiện sự quan tâm, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chung tay thúc đẩy chuyển đổi số.