Công an Đồng Tháp tìm nhân thân người phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu

Theo Công an phường Thới Sơn, tối 4/10, đơn vị tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện một người phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu. Công an phường Thới Sơn đã kịp thời cứu vớt và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 22h cùng ngày, nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Hiện chưa xác định được nhân thân nạn nhân.

Công an phường Thới Sơn thông báo tìm nhân thân đối với trường hợp người phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu chưa rõ danh tính.

Để làm rõ nhân thân nạn nhân, Công an phường Thới Sơn thông báo đặc điểm nạn nhân như sau: giới tính nữ, chưa rõ họ tên; dáng người hơi béo, cao khoảng 1m55, tóc màu đen, dài qua vai.

Đặc điểm riêng: khuôn mặt có nốt ruồi bên dưới, phía trong mí mắt phải. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu tím, quần thun lửng có hoa văn màu vàng, đỏ và đen.

Công an phường Thới Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân biết để phối hợp tìm nhân thân nạn nhân. Thông tin liên hệ Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02733.874.169 hoặc đồng chí Đại úy Nguyễn Hoàng Nam, cán bộ, số điện thoại: 0948.137.289 để phối hợp.