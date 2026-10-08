Công an Đồng Tháp tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Đồng Tháp có khoảng 1.700 người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai hơn 3.000 người. Vì vậy, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, cần đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, phải chạm đến cảm xúc và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, không để tỉnh Đồng Tháp trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy”, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Đồng Tháp - Pray Veng.

Công an Đồng Tháp phối hợp lực lượng chức năng đóng quân trên tuyến biên giới và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Điểm nổi bật trong chuỗi giải pháp đổi mới là hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy dưới hình thức cuộc thi “Rung chuông vàng” được triển khai tại các địa bàn thuộc tuyến biên giới giáp nước bạn Campuchia.

Lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương tổ chức thành công 3 cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dưới hình thức “Rung chuông vàng”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nhân dân vùng biên giới đất liền tham gia.

Nội dung câu hỏi bám sát Luật Phòng, chống ma túy.

Mỗi lượt thi có 20 thí sinh. Người tham gia phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung Luật Phòng, chống ma túy; tác hại của các loại ma túy, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy và kỹ năng xử lý tình huống khi bị rủ rê, lôi kéo.

Người dân còn được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Biên phòng và các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới.

Ông Bùi Văn Đầy, ngụ xã Tân Hồng, đánh giá: “Cơ quan chức năng tuyên truyền bằng hình thức cuộc thi rất thu hút người tham gia; nội dung bổ ích, dễ hiểu cho mọi lứa tuổi. Những kiến thức này không chỉ giúp ích cho tôi, những người trong gia đình mà còn cho cả người dân khu vực biên giới để cùng chung tay phòng, chống ma túy, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Đoàn viên, thanh niên, người dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hào hứng tham gia cuộc thi.

Tại các cuộc thi về phòng, chống ma túy, Ban tổ chức trao tặng 300 phần quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại xã Tân Hồng, xã Tân Hộ Cơ và phường Hồng Ngự.

Việc chăm lo cho bà con tuyến biên giới, xây dựng, phát triển và nhân rộng lực lượng làm nhiệm vụ “xung kích” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ góp phần tạo nên “bức tường” vững chắc trên mặt trận phòng, chống ma túy tại các địa phương đầu nguồn tuyến biên giới Tây Nam.

Trong cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, Công an toàn tỉnh còn phối hợp tổ chức gần 90 lượt tuyên truyền, thu hút hơn 5.000 người dân tham dự; đăng tải, chia sẻ hàng trăm tin, bài, phóng sự trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Công an các xã, phường đã xây dựng hơn 10 video clip dạng tiểu phẩm với chủ đề tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Những phần quà được trao đến bà con vùng biên giới Tây Nam.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã sáng tác mới tiểu phẩm “Giá của một chuyến hàng”, dàn dựng kịch bản sân khấu hóa, thời lượng biểu diễn 20 phút, với nội dung “Tuyên truyền phòng, chống ma túy tuyến biên giới Đồng Tháp - Pray Veng”. Kịch bản được dàn dựng bài bản, công phu, ấn tượng và xuất sắc đạt giải Nhì tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026, do Bộ Công an tổ chức tại TP Cần Thơ vào giữa tháng 9 vừa qua.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, đóng trên địa bàn xã Mỹ Hiệp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp TAND khu vực 9 tổ chức 2 phiên tòa xét xử các bị cáo về tội sử dụng trái phép chất ma túy trước sự chứng kiến của gần 100 học viên đang điều trị tại cơ sở.

Phiên tòa đã làm rõ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, đồng thời giáo dục, tuyên truyền cho bị cáo và học viên về hậu quả, tác hại của ma túy đối với người sử dụng.

Từ những cách làm mới trong công tác tuyên truyền đã mang lại kết quả tích cực. Dấu ấn rõ nét là các lực lượng chức năng đã quản lý chặt tuyến biên giới, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa; bắt, xử lý 6 vụ phạm tội về ma túy tại các xã, phường giáp biên, chủ yếu là các hành vi phạm tội về ma túy có tính chất nhỏ lẻ.