Công an Đồng Tháp quyết liệt ngăn chặn hiểm họa ma túy

Vừa qua, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử, tuyên phạt bị cáo Đoàn Võ Hoàng Phúc (SN 2003, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) mức án tử hình; vợ Phúc là Nguyễn Ngọc Phương (SN 2003, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua kiểm tra căn nhà hai vợ chồng thuê để ở, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5kg ma túy các loại được cất giấu trong tủ quần áo. Phúc thừa nhận đã giao, bán ma túy khoảng 100 lần, còn Phương giúp sức trong việc quản lý, sắp xếp tiền bán ma túy.

Đoàn Võ Hoàng Phúc lãnh mức án tử hình, còn vợ tù chung thân.

Cả hai đều còn trẻ, một người nhận án tử hình, người còn lại lĩnh án chung thân. Phía sau bản án là nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ khi chứng kiến con mình đánh mất tương lai vì ma túy. Những giọt nước mắt, tiếng khóc xé lòng sau phiên tòa là lời cảnh tỉnh đau xót về cái giá phải trả khi sa chân vào con đường phạm pháp.

Một bi kịch khác xảy ra tại gia đình Nguyễn Thị Giang (SN 1986, ngụ xã Tân Nhuận Đông). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Tân Nhuận Đông kiểm tra hành chính nơi ở của Giang, phát hiện vợ chồng Giang cùng nhiều người khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ.

Giang bị bắt tạm giam, người chồng bệnh tật, không có việc làm và đang bị quản lý tại địa phương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến 3 người con của Giang phải bỏ học.

Ân hận về hành vi của mình, bị can Nguyễn Thị Giang chia sẻ: “Em cảm thấy ân hận vì vướng vào ma túy phải xa gia đình, xa con. Em mong rằng bất cứ ai chưa hề biết ma túy thì đừng dính vào nó vì ma túy đánh đổi tất cả gia đình và hạnh phúc và tương lai của bản thân và con mình”.

Bị can Nguyễn Thị Giang ân hận về hành vi của mình.

Một trường hợp khác là N.T.T. (SN 2000, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) vướng vào ma túy khi còn rất trẻ. Trong thời gian sử dụng ma túy, T. thường xuyên mất kiểm soát hành vi, hung hăng, tụ tập đánh nhau nên có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và 5 lần đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Hiện T. đang điều trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp). “Vô cai nghiện được mấy tháng, giờ đầu óc em tỉnh táo hơn nhiều rồi. Điều gia đình mong mỏi nhất là em sớm từ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời”, T nói.

Hiểm họa ma túy hiện nay không chỉ đến từ các chất ma túy truyền thống như heroin mà còn từ nhiều loại ma túy tổng hợp thế hệ mới như Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine, thuốc lắc, “nước vui”, “cỏ Mỹ” và các chất ma túy ngụy trang trong tinh dầu thuốc lá điện tử. Những sản phẩm này được quảng bá với nhiều tên gọi, hình thức bắt mắt, dễ khiến giới trẻ tò mò, thử nghiệm và rơi vào vòng lệ thuộc.

Công an cơ sở thăm hỏi, động viên gia đình có người thân liên quan đến ma túy.

Đại úy Trần Thanh Tuấn, bác sĩ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, cho biết các loại ma túy tổng hợp có thể tàn phá toàn diện sức khỏe thể chất và tinh thần. Riêng Methamphetamine gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, miễn dịch; làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong đột ngột.

Về tâm thần, người sử dụng dễ bị lệ thuộc, khó cai, xuất hiện hoang tưởng, ảo giác, hành vi hung hăng, bạo lực; đồng thời suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung, dễ rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm và mất ngủ kéo dài.

Bên cạnh đó, ma túy thế hệ mới, thuốc lá điện tử pha trộn chất ma túy đang có nguy cơ xâm nhập học đường với những phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thượng tá Trần Hữu Khái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, trong 9 tháng đầu năm đã ghi nhận 3 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ma túy. Đây là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi gia đình, nhà trường và xã hội phải chủ động phòng ngừa.

Lực lượng Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên tuyệt đối không thử ma túy, không sử dụng thuốc lá điện tử, các chất lạ, thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm được giới thiệu có tác dụng tạo cảm giác vui, “chill”, kích thích tinh thần.

Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, tập trung tổng rà soát, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện; chủ động nắm tình hình, triệt xóa các đường dây, điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Các giải pháp được triển khai đồng bộ theo hướng giảm nguồn cung, giảm nhu cầu và giảm tác hại của ma túy.

Sau 2 tuần mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng kiểm tra, rà soát, quản lý và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy, lực lượng Công an các cấp đã đấu tranh, triệt xóa 59 vụ, bắt giữ 74 đối tượng phạm tội về ma túy. Qua rà soát, có 754 đối tượng được đưa vào diện quản lý theo kế hoạch, gồm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ngoài xã hội, người sau cai nghiện và 671 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy đối với 1.721 người thuộc các diện quản lý và 563 đối tượng có biểu hiện nghi vấn; phát hiện 245 trường hợp dương tính. Cơ quan Công an đã khởi tố 75 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 170 trường hợp.

Đồng Tháp phấn đấu trong năm 2026 có 50% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy và đến cuối năm 2030 đạt 100%.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, không để phát sinh các điểm phức tạp về ma túy. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Công an tỉnh Đồng Tháp kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay phòng, chống ma túy, với tinh thần mỗi người dân là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi xã, phường, địa bàn dân cư là một pháo đài vững chắc trong cuộc chiến đẩy lùi ma túy. Đây cũng là giải pháp quan trọng để xây dựng “xã, phường không ma túy” trong năm 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy vào năm 2030.