Công an Đồng Tháp: Phát hiện 214 trường hợp đăng tải nội dung xấu độc

Công an xã Mỹ Đức Tây phát hiện L.H.T. (SN 1994, ngụ ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây) sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để tham gia, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, không gian mạng ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống xã hội. Sự phát triển của công nghệ số, AI, các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video ngày càng tinh vi đã giúp các đối tượng dễ dàng làm giả, xuyên tạc nội dung. Mặt khác, tâm lý tò mò, thích tiếp cận thông tin “gây sốc” và các vấn đề nhạy cảm, là điều kiện thuận lợi để tin giả lan truyền nhanh chóng.

Đây cũng là môi trường để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng, tạo lập và phát tán ngày càng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, giả mạo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng An ninh mạng đã phát hiện 214 trường hợp trên địa bàn tỉnh sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung xấu độc, chống Đảng, Nhà nước. Trong đó, có 23 trường hợp lợi dụng không gian mạng để đưa tin giả, tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm hình ảnh, uy tín của cơ quan, lãnh đạo các cấp.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ân, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho rằng, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, xác định bảo vệ hình ảnh, uy tín cơ quan, lãnh đạo trên không gian mạng là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động rà soát, bảo đảm an toàn đối với thiết bị, tài khoản công vụ và tài khoản cá nhân.

Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng phương án ứng phó, xử lý kịp thời khi xuất hiện thông tin giả mạo, xuyên tạc, bôi nhọ hoặc khi tài khoản, thiết bị có dấu hiệu bị xâm phạm; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số và kỹ năng nhận diện tin giả cho cán bộ, đảng viên và người dân. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện theo từng nhóm đối tượng cụ thể, với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện để bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Cuối cùng, cần tiếp tục phát triển, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; trong đó, chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm nòng cốt tham gia nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh và lan tỏa thông tin tích cực.