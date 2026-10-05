Công an Đồng Tháp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công an tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: LÊ HOÀI)

Theo đó, 2 tập thể được khen thưởng đột xuất là Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) vì có thành tích xuất sắc trong khám phá đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Tháp còn tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” của tháng 9/2026 là: Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh mạng; Thượng tá Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu; Trung tá Tạ Thị Phương Linh, Phó Trưởng Công an xã Thanh Bình và Thượng úy Nguyễn Đoàn Duy Khánh, Cán bộ, Công an xã Gia Thuận.

Tháng 9/2026, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, xử lý 62 tụ điểm, 350 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 160 vụ, trên 150 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, môi trường; gần 100 vụ, trên 180 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy…