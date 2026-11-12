Công an Đồng Tháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả giông, lốc

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an xã Châu Thành tổ chức hỗ trợ 5 hộ dân trên địa bàn ấp Thân Đạo bị giông, lốc làm tốc mái tôn, hư hỏng nhiều tài sản.

Cơn mưa giông vào tối 10/11 vừa qua đã làm hư hỏng nhiều tài sản của các hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng. Lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng khác tham gia hỗ trợ 5 hộ dân khắc phục trên 80% thiệt hại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ nhân dân tại địa bàn xã Châu Thành.

Tại xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Cảnh sát cơ động và lực lượng Công an cơ sở tổ chức hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm giông, lốc.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã giúp người dân thu dọn cây xanh, vật liệu bị đổ ngã, hỗ trợ xử lý những khu vực bị ảnh hưởng, góp phần giải phóng các tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ mất an toàn sau đợt mưa lớn kèm giông, lốc.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Cảnh sát cơ động và lực lượng Công an cơ sở tổ chức hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả tại xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ giông, lốc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 15 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh, 34 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh và 575 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 168 căn tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, giông, lốc còn làm tốc mái 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ gồm 5 phòng, 5 chuồng trại; làm hư hỏng 2 ô tô và 1 xe mô tô. Về hạ tầng, có 24 trụ điện bị gãy, đổ; nhiều cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến các tuyến giao thông, công trình công cộng, trường học và khu di tích.

Trong sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu; ảnh hưởng 23,15 ha cây ăn quả, làm thiệt hại 320 cây chuối, gãy đổ 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng và gãy nhánh 80 cây sầu riêng.