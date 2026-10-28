Công an Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống mua bán người

Nhận diện thủ đoạn, chủ động phòng ngừa

Từ năm 2021 đến 2025, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, phối hợp điều tra 2 vụ, 2 bị can liên quan đến hành vi mua bán người bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”; tiếp nhận, xác minh 5 tin phản ánh từ gia đình có người thân nghi vấn bị lừa sang Campuchia làm việc. Lực lượng Công an kịp thời phối hợp với gia đình hướng dẫn 6 công dân tự giải cứu, trở về địa phương an toàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận tình hình liên quan đến tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, Công an tỉnh đã phối hợp tiếp nhận 18 đợt, với hàng trăm công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước bạn trục xuất, bàn giao về nước.

Trong số này, có 37 đối tượng bị lực lượng Công an khởi tố về tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 51 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, theo quy định của pháp luật”.

Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp tiếp nhận công dân trở về từ Vương quốc Campuchia.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm, năm học 2026 - 2027, Công an tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên và người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo. Lực lượng Công an phối hợp với các cơ sở giáo dục và Tỉnh đoàn Đồng Tháp phát động chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương”, thu hút gần 5.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phòng An ninh mạng phát động chiến dịch, kêu gọi gia đình, nhà trường và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, quan tâm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Thông điệp được nhấn mạnh là khi gặp vấn đề trên không gian mạng, các em không nên im lặng hoặc tự giải quyết một mình mà cần chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô, người đáng tin cậy hoặc tìm đến lực lượng Công an để được hỗ trợ.

Trung tá Đặng Phương Khanh, Phó trưởng Phòng An ninh mạng chia sẻ những thông tin hữu ích về tội phạm mua bán người và tham gia mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Trong chuyên đề “Kết nối không tổn thương”, học sinh, sinh viên được hướng dẫn nhận diện những dấu hiệu bất thường trong các mối quan hệ trực tuyến như người lạ cố tình tạo sự thân thiết quá nhanh, yêu cầu giữ bí mật với gia đình, dụ dỗ cung cấp thông tin, hình ảnh riêng tư hoặc dùng những dữ liệu này để đe dọa, khống chế.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, học sinh, sinh viên được trao đổi về nguy cơ lừa đảo, mua bán người, bắt nạt trực tuyến và những hành vi có thể gây tổn thương cho bản thân, người khác. Chương trình có sự đồng hành của lực lượng Công an, thầy cô, nhà trường và KOL, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia mạng xã hội.

Cảnh giác với những chiếc bẫy trên không gian mạng

Vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Văn phòng Bộ Công an, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Tiền Giang và UBND xã Tân Hồng tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người, thu hút hơn 1.100 học sinh, sinh viên, giảng viên và người dân tham gia.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng đã truyền đạt kiến thức về thủ đoạn mua bán người phổ biến, biện pháp phòng tránh thông qua 2 chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người trong tình hình mới” và “Đừng để một phút thiếu cảnh giác thay đổi cả cuộc đời”.

Công an Đồng Tháp phối hợp Văn phòng Bộ Công an, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người.

Lực lượng Công an cảnh báo nguy cơ khi tiếp xúc, trò chuyện với người lạ tại nơi vắng vẻ hoặc trên mạng xã hội; đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng trước các chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, bẫy tình cảm trên mạng, chương trình lao động, du học giá rẻ, thủ tục nhanh gọn.

Chị Nguyễn Thị Diệu, ngụ xã Tân Hồng cho biết: “Việc sử dụng mạng xã hội cần phải cảnh giác trước lời gọi công việc hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao" hoặc những mối quan hệ qua mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nên bản thân em cũng như mỗi người cần trang bị kỹ năng để bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh”.

Theo Trung tá Đặng Phương Khanh, Phó trưởng Phòng An ninh mạng, một thủ đoạn mới đáng chú ý là “bắt cóc online”. Các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake giả danh cơ quan chức năng để khống chế, đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Sau đó, chúng dẫn dụ nạn nhân tự “bắt cóc” chính mình, rồi yêu cầu người thân, bạn bè chuyển tiền chuộc. Một số trường hợp còn bị lừa xuất cảnh qua các đường tiểu ngạch.

Công an Đồng Tháp triển khai chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương” tại Trường THPT Chợ Gạo.

Để bảo đảm an toàn, người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “Không tin, không chuyển tiền, không nghe, không làm theo, không truy cập vào đường link lạ hay website không rõ nguồn gốc”.

Trong trường hợp nghi ngờ đối tượng mua bán người hoặc đang bị đe dọa, khống chế, người dân tuyệt đối không tự giải quyết một mình mà cần thực hiện 5 bước: Dừng cuộc trò chuyện, không tiếp tục làm theo yêu cầu; không gửi, đăng lại hoặc chuyển tiếp nội dung riêng tư; lưu lại bằng chứng trên điện thoại; báo cáo nội dung hoặc tài khoản trên nền tảng; nhờ người hỗ trợ và chia sẻ với người thân những vấn đề gặp phải trên mạng xã hội.