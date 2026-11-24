Nhận diện rõ tội phạm, nguy cơ

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận có chiều dài 96,13km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài 66,96km, đi qua 18 xã, phường. Phạm vi thi công rộng, máy móc, thiết bị và vật tư tập kết tại nhiều vị trí, trong đó có những khu vực giáp khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT và mất an toàn trong quá trình thi công.

Từ tháng 3/2026 đến nay, tại công trường đã xảy ra 15 vụ mất cắp tài sản. Lợi dụng đêm khuya, những khu vực ít người qua lại, các đối tượng lẻn vào lấy trộm dây cáp điện, máy hàn, mô tơ, ắc quy, dầu diesel... Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trên công trường.

Qua công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận diện rõ những nguy cơ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ đó chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa. Công an tỉnh phối hợp Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, ATGT và kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm trên địa bàn 18 xã, phường có dự án đi qua.

Ông Nguyễn Quang Tuệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận cho biết, Ban Quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu chủ động bảo quản tài sản, tăng cường tuần tra, lắp đặt camera giám sát, chiếu sáng tại các vị trí tập kết máy móc, thiết bị, vật tư; kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào công trường.

Đoạn thi công cao tốc qua tỉnh Đồng Tháp dài 66,96km, đi qua 18 xã, phường.

Quá trình thi công còn tiềm ẩn rủi ro về ATGT do nhiều vị trí nằm sát tuyến cao tốc đang khai thác. Các đơn vị phải tổ chức hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại những điểm giao cắt, bố trí biển cảnh báo và nhắc nhở công nhân chấp hành quy định an toàn trước mỗi ca làm việc.

Theo đơn vị An ninh Đèo Cả, hiện có 230 mắt camera giám sát được lắp đặt trên 115 trụ, kết nối trực tiếp về trung tâm. Cùng với đó, đơn vị duy trì 7 tổ tuần tra cơ động, hoạt động cả ngày lẫn đêm tại các vị trí trọng điểm, khu vực tập kết vật tư, máy móc, thiết bị.

Hệ thống 230 mắt camera giám sát giúp các đơn vị quản lý tốt tình hình an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Nên, Giám đốc An ninh Đèo Cả khu vực TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận cho biết, đơn vị xác định phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và Công an địa phương trong trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Việc phối hợp phải bảo đảm thông tin nhanh, đúng đầu mối, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Thực hiện kế hoạch phối hợp, lực lượng Công an các cấp, nhất là Công an cơ sở, tăng cường tuần tra, nắm tình hình dọc tuyến, tập trung tại các khu vực tập kết máy móc, vật tư và địa bàn giáp ranh khu dân cư.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực cung cấp thông tin về các biểu hiện nghi vấn cũng được chú trọng, góp phần phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT.

Trung tá Lê Thanh Tâm, Phó trưởng Công an xã Tân Phước 3, đề nghị các nhà thầu nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư; bố trí người trông coi, lắp đặt camera và tăng cường biện pháp bảo vệ tại các khu vực tập kết.

Người dân sinh sống dọc tuyến cần cảnh giác, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện người, phương tiện có biểu hiện nghi vấn hoặc hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, chủ động nắm tình hình, phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản.

Công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa Ban quản lý Dự án và Công an tỉnh được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ban Quản lý dự án, Ban Chỉ huy An ninh Đèo Cả và các nhà thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an; duy trì tuần tra cơ động tại các khu vực trọng điểm, củng cố lực lượng bảo vệ, quản lý chặt người và phương tiện ra vào công trường, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát. Khi xảy ra vụ việc, các đơn vị cần kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh, tài liệu để phục vụ công tác xác minh, xử lý.