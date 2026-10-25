Công an Đồng Nai xử lý nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài vi phạm pháp luật

Lực lượng Cong an kiểm tra, làm việc với những người nước ngoài tại cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Bình Minh (Thành phố Đồng Nai).

Qua nắm tình hình, vào hồi 19 giờ 40 ngày 24/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Thành phố Đồng Nai) phối hợp Công an xã Bình Minh kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại G.K.H.N - địa điểm kinh doanh Bình Dương, hiện tại địa điểm kinh doanh mới là xã Bình Minh, Thành phố Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra xác định, Công ty TNHH xây dựng và thương mại G.K.H.N do bà L.T.H (sinh năm 1989, quốc tịch Việt Nam) là chủ sở hữu.

Tại địa điểm kinh doanh, bà giao toàn quyền quản lý cho ông B.N.D (sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam) quản lý và toàn quyền quyết định công việc. Qua làm việc, ông B.N.D khai nhận, công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2026 đến nay, chuyên sản xuất sản phẩm "ống gió" dùng để lắp đặt tại các nhà xưởng, công ty, do nhận được nhiều đơn hàng nhưng lại thiếu công nhân (hiện công ty chỉ có 1 quản lý, 01 kế toán và 03 công nhân người Việt Nam).

Do đó, ông B.N.D treo biển tuyển dụng lao động, từ khoảng đầu tháng 9/2026 đến thời điểm kiểm tra (ngày 24/10/2026), có 9 trường hợp người nước ngoài, gồm 7 trường hợp người Bangladesh (5 trường hợp quá hạn tạm trú từ năm 2024, 2 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu nghi vấn đã quá hạn tạm trú), 2 trường hợp người Ấn Độ, nhập cảnh bằng thị thực điện tử evisa (còn hạn tạm trú đến 15/11/2026) nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Ông B.N.D không kiểm tra giấy tờ do biết toàn bộ 7 người Bangladesh đã quá hạn tạm trú, không có giấy tờ lưu trú hợp pháp tại Việt Nam nhưng vì không có lao động nên ông vẫn nhận số người nước ngoài vào làm việc.

Do lo sợ bị Cơ quan Công an và chức năng phát hiện nên ông không khai báo tạm trú và bố trí ở ngay tại 2 phòng ngủ, có giường tầng trong xưởng, không mất phí trả tiền phòng ở.

Ông B.N.D trực tiếp giao việc, trả lương cho các trường hợp người nước ngoài theo ngày là 200.000 đồng/người/ngày và trả lương theo ngày.

Ông B.N.D yêu cầu toàn bộ người nước ngoài hạn chế đi ra ngoài xưởng, đồng thời ông B.N.D tự đi mua thực phẩm giao lại cho những người nước ngoài để họ tự nấu ăn.

Các đối tượng cư trú trái phép tại Đồng Nai.

Qua làm việc, xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép đối với số người nước ngoài quá hạn tạm trú, lao động bất hợp pháp tại Việt Nam. Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang chỉ đạo phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Cơ quan An ninh điều tra (Công an Thành phố Đồng Nai) tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép tại Thành phố Đồng Nai. Vừa qua, Cơ quan điều tra, Công an Thành phố Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra các vụ án và chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Đồng Nai về tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý người nước ngoài vi phạm, làm sạch địa bàn, tối 23/6 và rạng sáng 24/6/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Thành phố Đồng Nai) chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Lực lượng Cong an kiểm tra, làm việc với những người nước ngoài tại cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Bình Minh (Thành phố Đồng Nai).

Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/6, qua kiểm tra tại các căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, lực lượng Công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra căn nhà số A26B đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp, phát hiện thêm 5 người nước ngoài khác không có hộ chiếu.

Tại căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Qua làm việc và xác minh tại các cơ sở lưu trú, cơ quan Công an xác định có tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1996, cư trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài. Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017 và có một con chung.

Tháng 12/2025, Li Kun cùng Linh thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh để ở. Đầu tháng 5/2026, thông qua một tài khoản WhatsApp có tên "Co Co", Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng.

Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (số người này đã được "Co Co" đưa đi nơi khác), sau đó Linh tiếp tục thuê hai căn nhà A34, A35 trên đường D5 và căn hộ B1801 chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho những người nước ngoài trên.

Theo kết quả điều tra, Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và các đối tượng người nước ngoài chuyển, đồng thời thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua sắm giường, nệm, vật dụng sinh hoạt để phục vụ việc lưu trú của người nước ngoài.

Đối với căn hộ A26B, cơ quan điều tra xác định Go Qing (quốc tịch Trung Quốc) nhờ Linh giới thiệu thuê căn hộ từ tháng 4/2026 để bố trí cho nhiều người nước ngoài ở bất hợp pháp. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Go Qing không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của những người này.

Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an xác định Linh còn đứng tên thuê căn hộ B1801 cho Zhao Hong, quốc tịch Trung Quốc đưa 3 người nước ngoài vào ở. Trong số này có 2 người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú và 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Đến ngày 23/6/2026, Zhao Hong xuất cảnh, còn các đối tượng vẫn tiếp tục lưu trú trái phép tại Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (đang nuôi con nhỏ) về tội "Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Tỉnh Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Linh cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 1.090,21 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả; Thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.

Tiếp đó, ngày 3/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc, gồm Han Xu (sinh năm 1994), Lin Kang Ling (sinh năm 2004) và Song Yue Qi (sinh năm 1989) về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Trước đó, rạng sáng 24/6/2026, Công an phường Trấn Biên kiểm tra, phát hiện các bị can này đánh bài ăn tiền tại một căn nhà trên đường D5, thu giữ 13,9 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Ngày 6/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Đồng Nai cũng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Li Kun. Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo quy định của Bộ luật Hình sự.