Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về định hướng xây dựng Trung tâm SOC, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các giải pháp công nghệ phục vụ công tác giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và hoạt động trao đổi thông tin trên môi trường mạng ngày càng phát triển, kéo theo những nguy cơ, thách thức về an toàn thông tin và an ninh mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị . Ảnh: Đ.A

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sự cần thiết của việc xây dựng Trung tâm SOC trong Công an thành phố; đồng thời trao đổi về yêu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, giải pháp phần mềm và nguồn nhân lực chuyên trách.

Các ý kiến nhấn mạnh vai trò của việc giám sát an ninh mạng tập trung, thu thập và phân tích dữ liệu, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ tấn công mạng, mã độc và các lỗ hổng bảo mật để chủ động cảnh báo, ngăn chặn, xử lý ngay từ sớm, từ xa; quy trình phối hợp, tiếp nhận và xử lý cảnh báo; cơ chế ứng phó, khắc phục sự cố; bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước và duy trì hoạt động ổn định, liên tục của các hệ thống thông tin phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an thành phố.

Đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đ.A

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Việc xây dựng Trung tâm SOC có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh.

Các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án xây dựng Trung tâm SOC bảo đảm đồng bộ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng chuyển đổi số của Công an thành phố. Cần chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đồng thời hoàn thiện quy trình vận hành, phối hợp giám sát, phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố an ninh mạng. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.