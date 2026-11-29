Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Trảng Dài triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại tổ 5, khu phố Thiện Tân, phường Trảng Dài, bắt quả tang 16 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 11/2026, Trần Vĩnh Fan (thường gọi là Trung Tuệ, SN 1985) cùng Nguyễn Phương Đông (SN 1984, cùng ngụ phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, thu hút nhiều người từ các địa phương khác đến tham gia.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Địa điểm tổ chức đánh bạc là trại gà do Fan làm chủ, nằm tại tổ 5, khu phố Thiện Tân, phường Trảng Dài. Khu vực này cách xa khu dân cư, được xây tường rào cao từ 4-5 m và lắp đặt camera quan sát.

Để duy trì hoạt động, các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể như tổ chức, lôi kéo người tham gia, cảnh giới, xe ôm, trọng tài và thu tiền. Nhóm này còn bố trí người canh cổng, mở cổng, giữ xe và theo dõi người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng thông báo cho nhau giải tán, phi tang vật chứng nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tụ điểm đánh bạc được bố trí tường rào cao 4-5 m, lắp camera quan sát và có người cảnh giới. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Theo cơ quan điều tra, có thời điểm tụ điểm này thu hút từ 30-40 người từ các địa phương trong và ngoài thành phố đến tham gia. Mỗi trận cá cược có số tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 12h ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Trảng Dài huy động lực lượng đột kích, bao vây địa điểm trên, bắt quả tang 16 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số này có nhiều người có tiền án, tiền sự.

Khu vực trại gà được các đối tượng sử dụng làm địa điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà tại phường Trảng Dài. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là hơn 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai kêu gọi những người có liên quan đến tụ điểm đánh bạc trên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.