Theo thông tin từ cơ quan công an, trưa 28-11, sau một thời gian điều tra, nắm bắt thông tin, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bất ngờ ập vào và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tụ tập tổ chức đá gà để cá cược. Tại đây, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 16 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan công an cũng xác định các đối tượng đã sử dụng 200 triệu đồng vào việc cá cược.

Nhóm đối tượng tham gia đá gà bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo xác minh của lực lượng công an, khoảng đầu tháng 11-2026, Trần Vĩnh Fan (thường gọi là Trung Tuệ, sinh năm 1985, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) cùng Nguyễn Phương Đông (sinh năm 1984, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) lập ra trường gà và lôi kéo nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia.

Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Các đối tượng đã chọn trại gà do Trung làm chủ ở tổ 5, khu phố Thiện Tân, phường Trảng Dài nằm cách xa khu dân cư để làm địa điểm sát phạt.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng cắt cử người canh cổng, mở cổng, giữ xe và cảnh giới, khi có người lạ xuất hiện, các đối tượng báo cho nhau giải tán, phi tang vật chứng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến tụ điểm đánh bạc trên ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.